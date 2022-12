Drew Barrymore bewirbt Pluto TV

Pluto TV hat eine neue globale Markenkampagne mit Drew Barrymore vorgestellt. Unter der Überschrift "Stream Now. Pay Never." umfasst sie Werbespots, "die den reibungslosen und unverbindlichen Zugang zu den Lieblingsprogrammen und Unterhaltungsangeboten des Streaming-Dienstes hervorheben" sollen.

Die Spots werden ab dem 16. Dezember zunächst in den USA und Kanada u.a. auf linearen und digitalen Plattformen zu sehen sein. Nach der Premiere wird die Kampagne bis zum ersten Quartal 2023 fortgesetzt, wobei der globale Rollout in mehreren Märkten wie Großbritannien, Deutschland und den Nordics erfolgt.

Zum Auftakt präsentierte Drew Barrymore einen der Spots am 15. Dezember in ihrer landesweit ausgestrahlten täglichen Talkshow "The Drew Barrymore Show".

Der erstmals im Oktober verwendete Slogan "Stream Now. Pay Never." soll die Markenidentität und Positionierung von Pluto TV in einer sich schnell entwickelnden Streaming-Landschaft, in der das Distributionssegment FAST wachsende Zuschauerzahlen weltweit verzeichnet, unterstreichen.