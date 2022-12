DAS WAR 2022 - Kleine Brüder, große Gewinner - die TV-Favoriten des Jahres

Neun Sender- und Streamervertrer:innen und zehn Redaktionsmitglieder von Blickpunkt:Film haben ihre zehn TV- und Streaming-Favoriten 2022 gelistet. Aus allen 19 Listen ging die zweite Staffel der Prime Video-Serie "Discounter", hinter der das Kreativteam der Kleinen Brüder steckt, als Favorit des Jahres hervor. Insgesamt schafften es sechs deutsche Produktionen in die Top Ten, darunter ein Oscar-Aspirant.

Neun Sender- und Streamervertrer:innen und zehn Redaktionsmitglieder von Blickpunkt:Film haben ihre zehn TV- und Streaming-Favoriten 2022 gelistet. Aus allen 19 Listen ging die zweite Staffel der Prime Video-Serie "Die Discounter", hinter der das Kreativteam der Kleinen Brüder steckt, als Favorit des Jahres hervor. Auch auf die Frage,"House of the Dragon" oder "Die Ringe der Macht"?, gibt es eine Antwort. Insgesamt schafften es sechs deutsche Produktionen in die Top 10, darunter ein Oscar-Aspirant.

Top 10 2022

1. Die Discounter 39 Punkte

2. House of the Dragon 37 Punkte

3. Kleo 36 Punkte

4. Im Westen nichts Neues 34 Punkte

5. The Bear 32 Punkte

6. Die Ringe der Macht 27 Punkte

7. Almost Fly 25 Punkte

8. Die Wannseekonferenz 24 Punkte

9. Wednesday 22 Punkte

10. Doppelhaushälfte 20 Punkte

BRANCHE

HAUKE BARTEL, Bereichsleitung Fiction, RTL Deutschland

1. Der König von Palma

2. Das Haus der Träume

3. House of the Dragon

4. Peacemaker

5. Doppelhaushälfte

6. Weil wir Champions sind

7. Dahmer

8. Wrong - unzensiert

9. Ferdinand von Schirach - Strafe

10.Die Kaiserin

ANKE GREIFENEDER, Vice President Original Productions, Warner Bros Discovery

1. Almost Fly

2. Oh Hell

3. Euphoria 2

4. Kleo

5. Discounter 2

6. House of the Dragon

7. Love & Anarchy 2

8. Wednesday

9. The White Lotus 2

10. Der Pass 2

CAROLIN HAASIS, Content Development Fiction, ARD-Mediathek

1. Babylon Berlin 4

2. Yellowstone

3. The Patient

4. Rein privat

5. Girls like Me

6. Euphoria 2

7. Love and Anarchie 2

8. Lamia

9. The Chi

10. White Lotus 2

KATJA HOFEM, Vice President Content DACH, Netflix

1. Im Westen nichts Neues

2. Die Kaiserin

3. Kleo

4. Dubai Bling

5. Emanuela Orlandi: Verschwunden aus dem Vatikan

6. The Bear

7. Woodstock '99

8. The Playlist

9. Love Is Blind

10. Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

FRANK JASTFELDER, Director Original Production Scripted, Sky Studios Deutschland

1. Barry 3

2. The Staircase

3. Severance

4. Souls

5. Die Wespe 2

6. Euphoria 2

7. Better Call Saul 6

8. Der Pass 2

9. The Swimmers

10. The Bear

THOMAS LASARZIK, EVP Group Content Acquisitions & Sales, Seven One Entertainment Group

1. Irvine Welsh's Crime

2. Pam & Tommy

3. Vigil - Tod auf hoher See

4. Die Discounter

5. Tokyo Vice

6. How I Met Your Father

7. Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

8. Gaslit

9. Haus der Träume

10 Undeclared War

JASMIN MAEDA, Leiterin der Koordination, ZDFneo

1. Doppelhaushälfte

2. Sløborn 2

3. Kleo

4. The Tourist - Duell im Outback

5. Inventing Anna

6. Becoming Charlie

7. So laut du kannst

8. Glow Up

9. Parlament 2

10. Die Wannseekonferenz

CLAUDIA TRONNIER, Hauptabteilungsleiterin Spielfilm und Fernsehfilm, Arte

1. Was wir verbergen

2. Undine

3. Auf der Couch in Tunis

4. Pure

5. Vigil

6. So laut du kannst

7. Synonymes

8. Deadlines

9. Honecker und der Pastor

10. Parlament 2

CHRISTOPH SCHNEIDER, Country Director Prime Video DACH

1. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

2. Wer stiehlt mir die Show?

3. Die Discounter 2

4. LOL: Last One Laughing 3

5. House of the Dragon

6. Succession 3

7. Reacher

8. The Crown

9. Showtime of my life - Stars gegen Krebs

10. Sachertorte

REDAKTION Blickpunkt:Film

ULRICH HÖCHERL, Herausgeber und Chefredakteur

1. Die Wannseekonferenz

2. Die Discounter, 2. Staffel

3. Im Westen nichts Neues

4. Kleo

5. The Old Man

6. Andor

7. Doppelhaushälfte

8. Heartstopper

9. Becoming Charlie

10. Die Bürgermeisterin

THOMAS SCHULTZE, Chefredakteur

1. The Bear

2. Irma Vep

3. Better Call Saul", Staffel 6

4. Tokyo Vice

5. The White Lotus", Staffel 2

6. Slow Horses

7. Bad Sisters

8. The Old Man

9. Pam & Tommy

10. Reboot

BARBARA SCHUSTER, Chefin vom Dienst

1. The Bear

2. The White Lotus" 2

3. Irma Vep

4. Better Call Saul" 6

5. Yellowstone 5

6. The Afterpart

7. Bad Sisters

8. Die Welt von Morgen"

9. Die Discounter" 2

10. Beth und das Leben

FRANK HEINE, Redakteur

1. Almost fly

2. Vier

3. Der Pass 2

4. Die Discounter 2

5. Die Wannseekonferenz

6. Euer Ehren

7. Kranitz 2

8. Becoming Charlie

9. Polizeiruf 110: Hexen brennen

10. Souls

MICHAEL MÜLLER, Redakteur

1. Yellowjackets

2. Wrong

3. House of the Dragon

4. Bastards

5. The Bear

6. Almost Fly

7. Tokyo Vice

8. Strafe: Der Dorn

9. Dahmer E6: Silenced

10. Oh Hell

JÖRG RUMBUCHER, Redakteur

1. Landscapers

2. Im Westen nichts Neues

3. Being Jan Ullrich

4. Die Wannseekonferenz

5. Unfassbar - Der Fall Dutroux

6. Die Bürgermeisterin

7. Der Ökothriller Soylent Green

8. Athena

9. Absolutes Fiasko: Woodstock '99

10. Peaky Blinders 6

HEIKE ANGERMAIER, Redakteurin

1. Paper Girls

2. Undone 2

3. Argentina 1985

4. Im Westen nichts Neues

5. Kleo

6. Zerv - Zeit der Abrechnung

7. Die Welt von morgen

8. Wednesday

9. Extraordinary Attorney Woo

10. Peripheral

MARCUS EBERS, Senior Content Manager

1. House of the Dragon

2. Wednesday

3. Die Ringe der Macht

4. Tatort: Alles was Recht ist

5. Stranger Things, Staffel 4

6. Tatort: Des Teufels langer Atem

7. Manifest

8. Polizeiruf 110: Hexen brennen

9. Dahmer

10. 1899

MARC WITIBSCHLAGER, Senior Content Manager

1. The Sandman

2. Die Ringe der Macht

3. Wednesday

4. Peacemaker

5. Boo, Bitch

6. The Peripheral

7. Kevin Can F**k Himself

8. Star Trek: Strange New Worlds

9. Star Wars: Obi-Wan Kenobi

10. The Walking Dead - Fina

l

TILMANN P. GANGLOFF, Freier Autor

1. Höllgrund

2. Born for this

3. Lauchhammer

4. Das Netz - Spiel am Abgrund

5. Souls

6. Nachricht von Mama

7. Honecker und der Pastor

8. Ze Network

9. Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel

10. Schneller als die Angst