EDCF lädt zur Konferenz ins Cinecitta

Rund 50 Experten rund um das Thema "Digitales Kino" erwartet das European Digital Cinema Forum (EDCF) für seine jährliche Konferenz - die am 7. und 8. Februar 2023 im Nürnberger Cinecitta stattfinden wird. Wie gewohnt dient das Treffen dazu, über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Kinotechnik zu diskutieren, wobei im kommenden Jahr Themen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Content-Übertragung und Mitarbeiterausbildung weit oben auf der Agenda stehen werden. Ein konkreterer Themenplan soll im Vorfeld noch veröffentlicht werden, aktuell steht fest, dass die Konferenz am 7. Februar gegen 14 Uhr beginnen und am Folgetag um 15 Uhr enden soll, um die An- und Abreise an den jeweiligen Tagen problemlos zu ermöglichen.

Das nicht profitorientiere EDCF versteht sich als offene Organisation, die (kostenlose) Teilnahme an der Konferenz steht daher nicht nur EDCF-Mitgliedern, sondern grundsätzlich allen Interessierten offen, eine Registrierung unter admin@edcf.net ist Voraussetzung für eine Teilnahme. Weitere Informationen finden Sie auf der EDCF-Website.