Makatsch-"Tatort: Du bist mein" (AT) abgedreht

In Mainz ist jetzt der "Tatort: Du bist mein" (AT) abgedreht worden, den Jochen Alexander Freydank nach einem Drehbuch von Jürgen Werner inszeniert hat.

In ihrem neunten Fall sieht es für die von Heike Makatsch gespielte Kommissarin Ellen Berlinger zunächst so aus, als sei es gar kein Fall für sie. Sie wird zu einem Haus gerufen, wo eine Frau vom Balkon ihrer Wohnung, deren Fenster verklebt waren, zu Tode gestürzt ist. Alles spricht für einen Selbstmord, womit Berlingers Job bereits erledigt wäre. Doch dann berichtet ihr Polizeihauptkommissar Thomas Engels von der Schutzpolizei, dass er vergeblich versucht hatte, die Tote vor einem Stalker zu beschützen und er einen Zusammenhang mit dem Tod einer Kollegin sieht, die ebenfalls von einem Stalker verfolgt und schließlich erstochen wurde. Er kann Ellen Berlinger davon überzeugen, die Ermittlungen aufzunehmen. Deren Kollege Lukas Wagner zeigt sich erst dann davon überzeugt, dass ein Stalker sein Unwesen treibt, als sich eine weitere Frau, Julia Ritter, wegen anonymer Verfolgung an die Dienststelle wendet. Die Kommissarin und ihre Kollegen müssen fortan gleichzeitig versuchen, die junge Frau, die der Stalker mehr und mehr an den Rand eines Selbstmords treibt, abzuschirmen und zu beschützen und Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen herauszufinden.

Neben Makatsch sind im "Tatort: Du bist mein" (AT) u.a. Andreas Döhler und Ludwig Trepte als ihre Kollegen sowie Susanne Wuest, Matthias Lier und Rainer Sellien zu sehen.

Der "Tatort - Du bist mein" (AT) wird von Zieglerfilm Baden-Baden (Produzenten: Marc Müller-Kaldenberg, Pascal Nothdurft) im Auftrag des SWR (Redaktion: Ulrich Herrmann) produziert. Die Ausstrahlung im Ersten ist für das kommende Jahr geplant.