Freie Fahrt für Österreichisches Anreizmodell

Geschafft: Freie Bahn für das neue Anreizmodell in Österreich. Heute hat der Nationalrat das vom Kulturausschuss vorgelegte Gesetzespaket mit den Stimmen sowohl der Regierungsparteien ÖVP und Die Grünen als auch der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS beschlossen. Es wird somit wie angekündigt am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Der Fachverband Film in der Wirtschaftskammer Österreich wertet diesen Schritt als "kulturpolitischen Meilenstein".

"Mit dem Grünen Bonus für klimafreundliche Produktion, dem Bonus für Filme mit hohem Frauenanteil und der Öffnung für alle Verwertungsformen wird Österreich zum Vorreiter in Europa", so Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann für den Bereich Film, in einer ersten Stellungnahme. Sein Stellvertreter Georg Tomandl erklärt weiter: "Ein entscheidender Faktor ist, dass die neu beschlossene Filmförderung für alle Formate von Kino über Fernsehen, Streaming und VR bis zur Service- und Postproduktion offen sein wird. Aus Sicht der Film- und der Postproduktionsunternehmen ist das Filmanreizmodell ein wirklicher Gamechanger und bringt umfangreiche Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Österreichs Kunstschaffende und Kreative mit sich. Die Arbeit an den Förderungs-Richtlinien geht parallel mit vollem Einsatz weiter, sodass auch die neuen Regelungen in Bezug auf ÖFI/ÖFI+, FISA+ und RTR/Fernsehfonds Austria rechtzeitig am 1. Jänner 2023 in Kraft treten können."

In einer zweitägigen Konferenz soll das neue Anreizmodell in der Wirtschaftskammer Österreich am 12. und 13. Januar präsentiert werden. CIMIx ist eine globale Konferenz der Kreativwirtschaft als Teil der österreichischen Internationalisierungsoffensive "go international" und will die Stärken des Produktionsstandortes Österreich, die internationalen Business-Möglichkeiten und die Zukunftsfähigkeit des audiovisuellen Sektors in den Mittelpunkt stellen. Infos hier.