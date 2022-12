"In der Nacht des 12." hat die meisten Chancen bei den Lumière Awards

Bei den heute bekanntgegebenen Nominierungen für die renommierten französischen Lumière Awards (das französische Äquivalent zu den Golden Globes) hat Dominik Molls Cannes-Beitrag "In der Nacht des 12.", der in der Reihe Première lief, die Nase mit sechs Nennungen vorn.

Fünf Nominierungen erhielt Albert Serras "Pacification", jeweils vier gingen an Saint Omer" von Alice Diop (Diop ist mit "Wir" auch bei den Dokumentarfilmen nominiert), Les enfants des autres" von Rebecca Zlotowski, "Vortex" von Gaspar Noé und Louis Garrels "L'innocent". In der Hauptkategorie "Bester Film" konkurrieren neben "In der Nacht des 12.", "Les enfants des autres", "Saint Omer" und "Pacification" auch Revoir Paris" von Alice Winocour.

Die Preisgala, ausgetragen von der Lumières Academy, findet am 16. Januar in Paris statt.