"Triangle of Sadness" dominiert bei Guldbagge-Nominierungen

Triangle of Sadness" geht mit gesamt neun Nominierungen ins Rennen bei den Guldbagge Awards. Ruben Östlunds Film hat damit die meisten Chancen auf den "schwedischen Oscar", darunter in den Hauptkategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch". Hinter "Triangle of Sadness" folgt mit sieben Nominierungen Boy from Heaven", der wie "Triangle of Sadness" um den Hauptpreis als bester Film ins Rennen geht und dort in Konkurrenz tritt mit Comedy Queen", "Historjá - Stitches for Sápmi" und I Am Zlatan". Jeweils sechs Nennungen erhielten "Burn All My Letters", "Comedy Queen" und "I Am Zlatan".

Der Guldbagge Award ist der jährlich vergebene, wichtigste nationale Kinopreis der Schwedischen Filmbranche, ausgerichtet vom Swedish Film Insitute in Kooperation mit SVT. Die Verleihung findet am 23 Januar 2023 in Stockholm statt.

Weitere Informationen unter www.guldbaggen.se.