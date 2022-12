FFA: 600.000 Euro für Emily Atefs "Mercy"

Die FFA-Kommission für Produktions- und Drehbuchförderung hat aktuell Mittel von gut 2,3 Mio. Euro vergeben. Mehr als ein Viertel davon ging an Emily Atefs in Afrika spielenden neuen Film "Mercy".

2.334.022 Euro für sechs Filme, sechs Drehbücher, drei Treatments und die Fortentwicklung eines Drehbuchs - so lautet die Bilanz der letzten Sitzung des Jahres der FFA-Kommission für Produktions- und Drehbuchförderung.

Die höchste Einzelsumme in Form einer Produktionsförderung in Höhe von 600.000 Euro erhält die Ringel Film Zweite Produktionen GmbH für Emily Atefs "Mercy", zu dem Atef zusammen mit Jeannine Dominy und Josune Hahnheiser auch das Drehbuch geschrieben hat. Im Mittelpunkt des vor dem Hintergrund der Aids-Epedemie in Afrika spielenden Dramas stehen die in Nairobi lebende Auslandskorrespondentin Anna und die in den Slums lebende Einheimische Mercy.

584.022 Euro sind der new!move GmbH für Kochschule Schwarz" (AT) zugesprochen worden, den Dani Levy nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Alexander Costea und Tristan Fiedler geschrieben hat, inszenieren wird. Erzählt wird die wahre Geschichte eines Anwalts und eines Kochs, die Münchner Juden im Jahr 1938 die letzte Chance zur Flucht ermöglicht haben.

450.000 Euro erhält youngfilms für die Fortsetzung "Meine Freundin Conni - 2" (Regie: Dirk Hampel, Raquel Conde Viera; Drehbuch: Oliver Huzly, Sven Severin).

