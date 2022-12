Cliq Digial jetzt mit offiziellem D-Start

Die Cliq Digital AG hat ihr SVoD-Streamingangebot jetzt offiziell in Deutschland gelauncht.

Am 15.Dezember hat die Cliq Digital AG nach einer längeren Anlaufphase ihren Subscription-Streamingdienst unter cliq.de in Deutschland offiziell eingeführt. Das SVoD-Angebot geht mit einer Monatsgebühr von 6,99 Euro an den Start. User können 30 Tage lang das Angebot kostenlos testen. Cliq.de ist im Internet, im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar.

Cliq.de können bis zu acht Personen gleichzeitig nutzen und ist wie andere SVoD-Portale auch jederzeit kündbar.

"Wir sind sehr stolz darauf, diesen neuen Service auf den deutschen Markt zu bringen", sagte CEO Luc Voncken: "Der Service ist einfach, umfangreich und erschwinglich. Unser Streaming-Dienst bündelt Filme und Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. Mit diesem einzigartigen Angebot machen wir es unseren Abonnenten einfach und machen Content für jeden zugänglich und erschwinglich."

Im Gespräch mit Blickpunkt:Film hatte Vorstandsmitglied Ben Bos den Multi-Content-Ansatz auch als Discount-Angebot bezeichnet.