Berlinale-Spielstätten-Konzept wird ab 2023 dezentraler

Mit der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain und zusätzlich reaktivierten Berlinale-Spielstätten stellt sich das Festival 2023 dezentraler auf. Der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz soll aber das Herzstück bleiben.

Bei der Berlinale 2023 gibt es diverse Veränderungen bei den beteiligten Spielstätten des renommierten Festivals. Mit der neu hinzugekommenen Verti Music Hall zeigen die Filmfestspiele etwa in Berlin-Friedrichshain noch stärker Präsenz. In der Spielstätte sollen Wiederholungen der Wettbewerbsfilme sowie ausgewählte Berlinale Special Gala-Premieren in einem Saal mit nahezu 2.000 Plätzen gezeigt werden.

Die Urania wird wieder Hauptspielort der Sektion Generation, die aufgrund von Bauarbeiten 2023 nicht das Haus der Kulturen der Welt bespielen kann. 2023 wird auch der denkmalgeschützte Saal des Colosseum in Prenzlauer Berg wieder zum Berlinale-Kino, es werden dort Wiederholungsvorstellungen verschiedener Sektionen stattfinden.

Das für das Festival wichtige Cinemaxx-Kino am Potsdamer Platz wird derzeit umfassend umgebaut. Da die Neugestaltung des Kinos eine Reduktion von etwa 50 Prozent der Sitzplätze in den jeweiligen Sälen beinhaltet, wird das Cinemaxx in seiner neuen Form für Market-Screenings und ausgewählte Pressevorführungen genutzt.

Die Publikumsvorführungen, beispielsweise der Panorama-Sektion, werden daher 2023 verstärkt in den Kinos Zoo-Palast, Cubix und International stattfinden. Weiterhin Teil des Berlinale-Netzwerkes ist das Cineplex Titania in Steglitz, das 2022 neu dazugekommen ist.

"Der Berlinale-Palast mit den Wettbewerbs- und Berlinale Special Gala-Filmen, dem Roten Teppich und dem Fanbereich bleibt das Herzstück des Festivals. Zusätzlich aber haben wir die dezentrale Verortung des Festivals weiterentwickelt, damit die Kinofans 'ihre' Berlinale direkt in ihrer Nachbarschaft erleben können", kommentiert das Berlinale-Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian.