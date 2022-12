Erste Berlinale-Titel stehen

Die Berlinale gibt erste Filme aus den Sektionen Panorama und Generation bekannt, wichtige Themen sind die aktuellen Krisenherde. So wird die Sundance-Premiere "Iron Butterflies", eine investigative Doku über den Abschuss eines Passagierflugzeugs über der Ostukraine 2014, den das Filmkollektiv Babylon'13 um Regisseur Roman Liubyi mit Hilfe der Münchner Trimafilm während des Ukrainekriegs realisierte, Europapremiere feiern. Aus Sundance kommt auch Ira Sachs' neues Drama "Passages", in dem Franz Rogowski eine Hauptrolle spielt, ins Panorama in Berlin. Als Weltpremiere gezeigt wird das Animationsdrama La sirene" von Sepideh Farsi. Erzählt wird in der europäischen Produktion, das u.a. von Trickstudio Lutterbeck realisiert wurde, von einem Jungen der nach einem irakischen Raketenangriff 1980 im Iran nach seinem Bruder sucht. Im Rahmen des Panoramas feiert außerdem das Debütdrama von Tina Satter, "Reality", ein spannendes Kammerspiel über US-Whistleblowerin Reality Winner Weltpremiere. Ein weiteres hochspannendes Kammerspiel wird in der Weltpremiere "Inside" von Vasilis Katsoupis erzählt. Willem Dafoe spielt darin einen Kunstdieb, der von einem Sicherheitssystem in einem Penthouse gefangen wird. Schiwago Film und MMC sind deutsche Partner des Thrillers. "Das unabhängige Filmschaffen beeindruckt in diesem Jahr aus vielen Ecken der Welt. Besonders imponieren die vielen Arbeiten von Filmschaffenden weltweit, die Krieg, systematischer Verfolgung und Unterdrückung mit ihren Filmen trotzen. Der Trend zu transnationalem Filmschaffen spiegelt sich in den zahlreichen starken Einreichungen wider: Ein reicher Nährboden für ein breit gefächertes, brandaktuelles Panorama 2023", kommentiert Sektionsleiter Michael Stütz die Auswahl der Sektion.

Außerdem angekündigt wurden erste Titel in der Kinder- und Jugendsektion Generation. So feiert der Schweizer Debütfilm von Jenna Hasse, "L' amour du monde", Weltpremiere, eine Geschichte um eine Teenagerin, die sich im Urlaub mit einer Siebenjährigen und einem viel älteren Fischer anfreundet, sowie drei weitere Langfilmdebüts. Zu den 18 angekündigten Titel von Generation zählt außerdem der dokumentarische Kurzfilm "Darvazeye royaha" ("Dreams' Gate") und junge kurdische Frauen, die gegen den Islamischen Staat und für Autonomie kämpfen. Der neue Sektionsleiter Sebastian Markt beschreibt die Auswahl folgendermaßen: "Das Kino, für das sich Generation begeistert, rückt Sichtweisen und Erfahrungswelten in den Fokus, in denen ein junges Publikum die Möglichkeit hat, sich selbst zu erkennen und neu zu entwerfen. Ein Kino, das einer Welt, die andere geschaffen haben, aus junger Perspektive einen Spiegel vorhält. Und eines, das als Fenster einen Blick in eine Welt erlaubt, die möglich ist", kommentiert