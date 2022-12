56 Wettbewerbsfilme in Saarbrücken

In 225 Vorstellungen werden im Rahmen des 44. Filmfestival Max Ophüls Preis (23. bis 29. Januar 2023) insgesamt 127 Filme zu sehen sein. Das Wettbewerbsprogramm haben Festivalgeschäftsführerin Svenja Böttger und die neuen Programmleiterinnen Theresa Winkler und Carolin Weidner heute im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt; das komplette Filmprogramm wird am 22. Dezember bekannt gegeben.

Insgesamt sind in die vier Wettbewerbe des Filmfestival Max Ophüls Preis 56 Filme eingeladen worden. Davon konkurrieren 13 Spielfilme um den Max Ophüls Preis als bester Spielfilm, für die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten Schauspielnachwuchs und gesellschaftlich relevantesten Film sowie den Preis der Jugendjury, den Preis der Ökumenischen Jury, den Preis der Filmkritik und den Publikumspreis.

Elf Filme wurden in den Dokumentarfilmwettbewerb eingeladen, in dem der Preis für den besten Dokumentarfilm, die beste Musik in einem Dokumentarfilm sowie ebenfalls ein Preis der Filmkritik und ein Publikumspreis vergeben werden. Zwei Preise, der fünf den besten Film und der Publikumspreis, sind im Wettbewerb "Mittellanger Film" ausgelobt; hier sind zwölf Filme eingeladen. Ebenfalls ein Preis für den besten Film und ein Publikumspreis werden im Kurzfilmwettbewerb vergeben; um ihn konkurrieren insgesamt 20 Filme.

Informationen zu den Wettbewerbsfilmen unter www.ffmop.de.

"Nach zwei eingeschränkten pandemischen Ausgaben sind wir unheimlich froh, im Januar 2023 endlich wieder in die Kinos zurückzukehren. Unser Festival lebt vom Austausch, der geteilten Euphorie, dem Momentum", betonte Festivalleiterin Svenja Böttger bei der Pressekonferenz.

Die Programmleiterinnen Theresa Winkler und Carolin Weidner sind bereits voller Vorfreude: "Die Vorstellung, das von uns gestaltete Programm in Bälde einer großen Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen, erfüllt uns mit Stolz und Vorfreude."

Wie berichtet, wird das Filmfestival Max Ophüls Preis am 23. Januar mit Alex Schaads Aus meiner Haut" eröffnet. Die Verleihung der mit insgesamt 118.500 Euro dotierten Preise findet am Abend des 28. Januar im Saarbrücker E-Werk statt.