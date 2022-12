Größer gibt's nicht: Der Traumpalast Leonberg macht's offiziell

Die Betreiberfamilie Lochmann hält mit dem Imax-Saal ihres Traumpalast Leonberg nun auch offiziell zwei Weltrekorde. Die Bestätigung durch eine Vertreterin von Guiness World Records erfolgte zum Start von "Avatar: The Way of Water" vor vollem Haus.

"Where the *** is Leonberg?" Nun, offiziell verbrieft ist nicht, dass dieser (allerdings anekdotisch überlieferte) Satz tatsächlich im Büro eines Studiobosses in Los Angeles beim Vergleich weltweiter Top-Kopienschnitte eines Überfliegers des zu Ende gehenden Kinojahres fiel. Offiziell ist nun aber jedenfalls, was den Traumpalast Leonberg weltweit einzigartig macht - und es hätte wohl kaum einen besseren Anlass für die entsprechende Amtshandlung geben können, als den Start des meisterwarteten Films des Jahres.

Denn zu einer ganz besonderen Vorführung von Avatar: The Way of Water" war auch eine Vertreterin von Guiness World Records geladen, die die Leinwand im Imax-Saal der 2021 eröffneten Erweiterung des Traumpalast Leonberg von einem unabhängigen Experten vermessen ließ - um dem Ausnahmeprojekt den Titel der größten Imax-Leinwand der Welt zu verleihen. Und nicht genug damit: Denn eine zweite Urkunde folgte direkt auf dem Fuß - womit sich die baden-württembergische Kleinstadt Leonberg nun auch offiziell rühmen kann, die weltweit größte Kinoleinwand überhaupt zu haben - auf 814,9 Quadratmeter beläuft sich das Maß aller Dinge.

Ein Traumprojekt, das für die Familie Lochmann zwar nie zum Alptraum wurde, das ihr aber doch einige schlaflose Nächte bereitete, wie Marius Lochmann offen bekannte. Denn die rund 20 Mio. Euro, die alleine in diesen Anbau flossen, stellten das größte Kino-Investment der Familie überhaupt dar - und mitten in die frühe Bauphase platzte die Pandemie. Eine Zeit großer Verunsicherung, ganz gleich, wie fest der Glaube an das Kino und seine Zukunft auch sein mögen.

Nun mag man angesichts aktueller Krisen noch nicht ganz von einem Happy End für das Kino sprechen - aber zumindest lässt sich sagen, dass sich der unternehmerische Mut, ein solch enormes Projekt anzugehen, auszuzahlen verspricht. Seinen ersten Geburtstag feierte der Imax-Saal am 30. September dieses Jahres; bis dahin waren bereits über 150.000 Besuche gezählt, davon alleine über 30.000 für Top Gun Maverick". Hinzu kommen in dem Komplex das kurz vor Weihnachten als erster Saal seiner Art in Süddeutschland eröffnete Bettenkino, hochwertige Gastronomie und ein Billard- und Bowlingcenter, ein "echter Besuchermagnet", wie Marius Lochmann ausführt, der nicht zuletzt auf den Erfolg des Gesamtkonzepts verweist.

Dass der Imax-Saal aus Anlass der Weltrekord-Zeremonie und zum Start von "Avatar: The Way of Water" bis auf den letzten Platz besetzt war, überrascht nun nicht - zumal Marius Lochmann und sein Team einiges aufgefahren hatten, um den Abend zum Event zu machen, wobei sich die aufwändig kostümierten Cosplayer:innen besonderer Beliebtheit bei den Gästen erfreuten. Von den epischen Bildern auf der Rekord-Leinwand ganz zu schweigen. Auch die Vorverkaufszahlen für die kommenden Wochen entsprächen der (sehr) hohen Erwartungshaltung an das Sequel zum umsatzstärksten Film der Geschichte, wie der Betreiber verriet.

Ob man schon neue Pläne schmiedet? Aktuell vielleicht nicht konkret, erst einmal sei man stolz, ein solches Leuchtturmprojekt in die Region geholt zu haben. Allerdings, so Marius Lochmann, halte man stets die Augen offen...