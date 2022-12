Tyler Perry vor vierter Zusammenarbeit mit Netflix

Als sein nächstes Projekt wird Tyler Perry für Netflix das Kriegsdrama "Six Triple Eight" über die einzige ausschließlich aus afro-amerikanischen Soldatinnen bestehende Einheit im Zweiten Weltkrieg für Netflix inszenieren.

Nach eigenem Drehbuch, das auf einem im "WWII History Magazine" publizierten Artikel von Kevin M. Hymel basiert, wird Tyler Perry als sein nächstes Projekt für Netflix das Kriegsdrama "Six Triple Eight" inszenieren. Das berichten US-Branchenmedien.

Im Zentrum der Handlung stehen die 855 ausschließlich afro-amerikanischen Soldatinnen des 6888th Central Postal Directory Battalion. Ihre Aufgabe war es, mehr als 17 Mio. Feldpostbriefe, die drei Jahre lang liegengeblieben waren, zu sortieren und zustellen zu lassen. Ein Vorhaben, das viele für unmöglich hielten, das ihnen aber sogar in der Hälfte der veranschlagten Zeit gelang. Nach dem selbstgewählten Motto "No Mail, No Morale" schafften sie so eine Verbindung zwischen den kämpfenden US-Soldaten und ihren Familien zuhause.

Seinen vierten Film für Netflix nach A Fall From Grace", "A Madea Homecoming" und "A Jazzman's Blues" wird Perry zusammen mit Nicole Avant, Keri Selig, Carlota Espinosa, Angi Bones und Tony Strickland auch produzieren.

Weitere Details zu dem Projekt sind noch nicht bekannt.