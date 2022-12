Florian David Fitz & Hüseyin Tabak über "Oskars Kleid": "Was würdest du denn machen?"

Über die Zusammenarbeit bei "Oskars Kleid", den Warner am 22. Dezember in die Kinos bringt, erzählen Autor und Hauptdarsteller Florian David Fitz und Regisseur Hüseyin Tabak im exklusiven Interview.

Über die Zusammenarbeit bei Oskars Kleid", den Warner am 22. Dezember in die Kinos bringt, erzählen Autor und Hauptdarsteller Florian David Fitz und Regisseur Hüseyin Tabak im exklusiven Interview.

Die Dreharbeiten von "Oskars Kleid" fanden im Frühjahr 2020 statt, vor einer gefühlten Ewigkeit also. Wegen Corona kann er erst jetzt ins Kino kommen. Was macht das mit einem? Und ist es auch aus heutiger Perspektive immer noch der Film geworden, den Sie beide machen wollten?

Hüseyin Tabak: Wir wollten Ende März 2020 drehen, waren alle bereits total im Modus "Drehstart", nachdem wir ein paar Hürden bei der Locationsuche genommen hatten. Dann kam der erste Lockdown. Ein Riesenschlag. Die ersten Wochen wussten wir nicht, ob wir überhaupt würden in Produktion gehen können. Es war alles unklar. Keiner wusste, was kommt. Schließlich war unser Film eine der ersten Kinoproduktionen, die gedreht wurde, nachdem es wieder erlaubt war - unter striktem Sicherheitskonzept natürlich. In Erinnerung ist mir das konzentrierte Arbeiten geblieben. Ich habe weder davor noch danach ein so diszipliniertes Set erlebt. Wir wollten alle diesen Film machen. Viel Zeit floss im Anschluss an die Dreharbeiten in den Schnitt und in die Musik. Mit dem Ergebnis bin ich unverändert sehr glücklich.

Filme sind Schnappschüsse der Zeit, in der sie gedreht werden. Finden Sie den Film noch aktuell?

Florian David Fitz: Die Grundidee für die Story kam mir etwa 2015, nachdem ich ein Foto in der Emma gesehen habe und dachte, hey, das wäre ein tolles Ende für einen Film. Was wäre eine spannende, rührende Geschichte, die zu diesem Bild führen würde? Das Thema war damals schon virulent. Wir haben dazwischen noch andere Filme gemacht und ich dachte, vielleicht erledigt sich das Thema. Aber die öffentliche Debatte wurde größer und größer. Selbst noch nach dem Dreh. Was sich geändert hat, ist die Art der Debatte, die Art und Weise, wie man darüber spricht, was die Conclusio ist.

Wie war Ihre Herangehensweise beim Drehbuch?

Florian David Fitz: Ich stelle mir immer erst die Frage, was macht daraus jetzt einen Kinofilm? Es ist ja eine Binse aber auch eine ganz konkrete Herausforderung: Der Kinofilm muss es schaffen, die Leute aus ihren Wohnungen und Häusern zu bekommen. Mein Trick war bislang immer, die Leute mit Humor und der Prämisse zu locken. Wenn ich sie dann im Kino habe, darf es ruhig auch ans Eingemachte und Tragischere gehen. Heulen und lachen und dann ein bisschen nachdenken, wenn das Licht wieder angeht. Das ist dann schon ziemlich viel. Vom Prinzip her ist es wie ein trojanisches Pferd. Im Bauch ist die Tragödie, das Thema, die echten Fragen. Die machen die Komödie am Ende ja auch erst befriedigend. Egal, ob bei Der geilste Tag", 100 Dinge" oder vincent will meer": Im Kern erzähle ich tragische Geschichten. Oder Geschichten, die sich um ernste Themen drehen. Die Herausforderung für mich als Drehbuchautor liegt darin, in ihnen die Komödie zu suchen, was nicht immer leicht ist.

Bezüglich der Transgender-Thematik haben wir in der Vergangenheit Filme gesehen, die aus der Perspektive der betreffenden Personen erzählt werden.

Florian David Fitz: Bei "Oskars Kleid" habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Ich fragte mich, wie es wäre, wenn sich ein Otto Normalverbraucher, der Streifenpolizist von nebenan, der nicht am Prenzlauerberg oder im Glockenbachviertel wohnt, damit auseinandersetzen muss. Wenn ein Normalo mit der Thematik konfrontiert wird, vollkommen unvorbereitet. Im einsetzenden Hinterfragen der Geschlechterrollen steckt das komödiantische Potenzial. Dadurch wiederum lässt sich das Thema aus einem anderen Blickwinkel beleuchten: Es geht um etwas ganz Inneres und die Frage: Was würde man selbst in dieser Situation tun, wie handelt man richtig? Es ist ein schwieriger, emotionaler Prozess. Das haben wir in unserer Recherche schon gemerkt. Es gibt keine eindeutige Antwort drauf.

In "Oskars Kleid" erkennt ein Kind, dass es im falschen Körper steckt. Wie haben Sie recherchiert?

Florian David Fitz: Die Grundidee basiert auf besagtem Foto, das ich als Schlussbild genommen habe. Sobald die Grundzüge der Story standen, habe ich sie mit der Realität abgeglichen. Wir haben uns mit Betroffenen getroffen und mit Angehörigen. Gruppen mit Eltern, Geschwistern, Partnern. Wir haben uns viele Geschichten angehört, die auch im Drehbuch gelandet sind. Da passieren ja Dinge im Leben, die kann man sich nicht aussuchen. Außerdem versteht man erst richtig, in was für einem Dilemma gerade Eltern pubertierender Trans-Kinder stecken.

Herr Tabak, wie war das für Sie, wenn der Drehbuchautor gleichzeitig auch der Hauptdarsteller ist? Wie haben Sie sich mit Florian David Fitz gefunden in der Zusammenarbeit?

Hüseyin Tabak: Ich hatte Florian ursprünglich wegen eines Kinderfilms kontaktiert, den ich mit ihm in der Erwachsenenhauptrolle inszenieren wollte. Als wir uns trafen, erzählte er mir, wie begeistert er von Gipsy Queen" gewesen sei, und begann, mir die Idee zu "Oskars Kleid" auszubreiten. Ich wunderte mich, weil ich mit ihm doch eigentlich über mein Projekt sprechen wollte. Am Ende hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch ein anderes Drehbuch zu verfilmen. Erst war ich enttäuscht, weil ich dachte: Ok, er will nicht bei mir mitmachen. Als er mir aber mehr von "Oskars Kleid" erzählte, diesen sehr emotionalen Pitch vortrug, war es um mich geschehen. Ich liebe es, mit Kindern Filme zu drehen, ich mag die Energie, das Arbeiten auf Augenhöhe. Ich fand es toll, dass mir jemand eine Vision übergeben hat. Ich habe kein Problem damit, die Drehbücher anderer Autoren zu verfilmen, weil ich grundsätzlich an der Zusammenarbeit mit kreativen Kolleginnen und Kollegen interessiert bin. Auch meine Heads of Department haben immer ihre künstlerische Freiheit.

Aber hier war der Autor auch noch der Hauptdarsteller. Wenn es da mal Dissens gibt am Set...

Hüseyin Tabak: Ich fand es eher praktisch, weil man sich direkt austauschen konnte. Beim Dreh wird oft die Zeit knapp. Mit Florian in seiner Kompetenz als Autor konnte ich mich immer kurzschließen und überlegen, ob wir zum Beispiel eine andere Szene vorziehen, wie wir den Ablauf gestalten.

Herr Fitz, Ihr Buch "vincent will meer" zum Beispiel haben Sie auch schon nicht selbst inszeniert, waren aber in der Hauptrolle zu sehen. Stand für Sie von Anfang an fest, dass Sie das bei "Oskars Kleid" auch so handhaben wollen?

Florian David Fitz: Ich habe einfach Kinder bekommen und damit war ich aus der Regie aus ganz praktischen Gründen einfach sehr früh raus. Als das klar war, wollte ich schnell jemanden an Bord haben, der in das Projekt integriert werden und hineinwachsen kann. Nachdem mich Elyas M'Barek auf "Gipsy Queen" aufmerksam gemacht hatte, ich den Film sah und begeistert war, wollte ich Hüseyin kennenlernen.

"Gipsy Queen" ist aber ganz anders als Ihre Filme...

Florian David Fitz: Das stimmt. Die Bücher haben alle einen bestimmten Ton, Komik hat ja ganz oft mit Rhythmus zu tun. Ich habe mich einfach bei Hüseyin auf eine Brise Straße gefreut, ein bisschen Räudigkeit, die ich in Kombi mit dem Stoff enorm spannend fand. Witzigerweise kam von Hüseyin aber vielmehr Wärme, eine große Liebe zu den Figuren, vor allen den Kindern, die dadurch halt auch supertoll spielen. Und was die Arbeit angeht: Am Anfang wird man mit einer Unwucht konfrontiert, weil man als Drehbuchautor zunächst immer einen Wissensvorsprung hat durch die lange Recherchearbeit, die intensive Beschäftigung mit dem Stoff. Aber wie Hüseyin sagte, es kann ein Vorteil sein, den Autor auch vor der Kamera stehen zu haben. Bei mir muss sich keiner bedroht fühlen, weil klar ist: Der Regisseur hat die Aufgabe, die Story zu erzählen.

Herr Tabak, die Filme von Florian David Fitz haben immer einen Mainstreamanspruch. Diese Art Film hebt sich ab von Ihren vorherigen Arbeiten. Was war für Sie bei "Oskars Kleid" die spezielle Herausforderung? Inwiefern konnten Sie trotzdem Ihren künstlerischen Anspruch unterbringen?

Hüseyin Tabak: Mit Steffi Ackermann, die damals noch bei Warner war, Florian und den Produzenten Dan Maag und Daniel Sonnabend habe ich intensiv über den Inhalt des Films gesprochen. Von Anfang an wurde mir der Druck genommen, ich wurde zu keiner Zeit mit einer Performanceerwartung an der Kinokasse konfrontiert. Ich sollte mich voll und ganz auf meine Stärken konzentrieren, auf die Arbeit mit den Schauspielern, auf das Herauskitzeln der Emotionalität und der Komik in den verschiedenen Szenen. Es stimmt natürlich, dass sich meine früheren Kinoarbeiten nicht in dieser Größenordnung bewegen. Aber während des Drehs denke ich nicht dran, ob das jetzt ein großer oder kleiner Film wird. Die Inszenierungsarbeit bei ¿Oskars Kleid¿ unterschied sich nicht groß von der bei "Gipsy Queen", obwohl ich schon in einer luxuriöseren Situation war, weil ich nicht jeden Drehtag mit Überstunden abschließen musste. Es gab sogar Drehtage, an denen wir früher schlussmachen konnten als vorgesehen! Den Unterschied zu meinen anderen Kinoarbeiten merke ich eigentlich erst jetzt, bei der Herausbringung, hinter der mit Warner eine ganz andere Power steht.

Wer ist die Zielgruppe von "Oskars Kleid"?

Florian David Fitz: Mir war es total wichtig, den ganz normalen Durchschnittsmenschen da draußen zu packen und zu fragen, was würdest denn du jetzt machen? Also wäre der Wunsch wie immer, so viele wie möglich anzusprechen. Wie immer entscheiden bei uns eher die Frauen und die Jungs gehen halt mit. Das ist lustig, weil wir ja aus den Testergebnissen wissen, dass ihnen der Film praktisch genauso gut gefällt wie den Frauen. Aber du kriegst sie halt nicht so leicht ins Kino mit deutschen Filmen ohne Knarren. Ich weiß, das sagen immer alle, aber der Film hat den Leuten im Test echt gut gefallen. Das war eine super Weiterempfehlung. Jetzt ist es eine Frage des Marketings, die Leute ins Kino zu bekommen. Und auch, ob die Leute nicht von der momentanen Debattenkultur abgetörnt sind, die vielleicht momentan ein bisschen didaktisch geworden ist.

Sonst wäre es filmisch auch nicht interessant.

Florian David Fitz: Die Balance zu finden, ist die Herausforderung. Ich brauche immer irgendwie ein interessantes Thema, auch wenn es nicht gleich per se komödiantisch ist, bei "100 Dinge" etwa Konsum... Das ist jetzt auch kein Thema, bei dem alle gleich Hurra schreien. Die Spannung zwischen Humor und Traurigkeit und Thema sind ja gerade das Interessante. Und ohne Thema ist es irgendwie vergebene Liebesmüh. Das ist wie Zuckerwatte, man lutscht einen Moment drauf rum und dann es sie weg, ohne dass was bleibt. Deshalb: Was ist gerade los, was ist interessant, was passiert? Die Herausforderung fürs Kino ist, die Leute einzuladen, hereinzukommen, Spaß zu haben, ein paar Tränchen zu verdrücken. Und ich hoffe: Die Menschen kommen aus dem Kino anders raus als sie reingegangen sind - auch wenn es nur für eine halbe Stunde ist.

Stichwort Kino: Warum sehen Sie beide in einer Welt, in der sozial relevante Themen in real time auf Twitter, TikTok und Co verhandelt werden, das Kino immer noch als Agent des Wandels?

Florian David Fitz: Ich fand unseren Beruf in Interviews immer ein bisschen hochgejazzt. Ich dachte, hey wir retten keine Menschenleben, bei uns liegt niemand auf dem OP-Tisch. Ich dachte, es ist nicht so wichtig, was wir machen. Aktuell ist mir bewusst geworden: Die Tatsache, eineinhalb Stunden in den Schuhen einer anderen Person zu laufen, die Tränen dieser Person zu weinen, das Problem dieser Person nachzuspüren, ist etwas, was in unserer Gegenwart total verloren geht, vielleicht schon verloren gegangen ist. Dieses Sich-in-die-andere-Person-Reindenken, egal ob beim Lesen eines Romans oder Anschauen eines Kinofilms, ist doch das Beste, was wir machen können! Deshalb finde ich den Trend auch gefährlich zu sagen, es ist übergriffig, die Geschichte anderer Leute Probleme zu erzählen, das schickt sich nicht. Dann können wir gleich alle Kinos schließen, die Romane einstampfen, die Schauspielerei einstellen.

Hüseyin Tabak: Was Kino schafft, spürt man, wenn man einem Screening seines eigenen Films bewohnt: Wenn die Lichter wieder angehen, sieht man in den Augen der Menschen den eigenen Film wieder. Klar, ich ändere nicht Leben mit meinen Filmen, aber ich berühre Menschen mit meinen Geschichten. Dieses Berührtwerden ist im Kino ein anderes als zuhause vor dem Fernseher.

Florian David Fitz: Allein die Tatsache, dass man dort hinmuss, ins Kino, und nicht gleich weiterklicken kann, ist gut. Nach dem Kino entsteht immer eine kurze Pause.

Hüseyin Tabak: Kino macht viel mehr mit den Menschen. Als Filmemacher tragen wir Verantwortung. Florian und ich haben "Oskars Kleid" vom emotionalen Potenzial her immer groß gesehen. Michael Haneke hat mir im Studium immer gesagt: Ein Thema ist nie ein Film, es ist die Geschichte, die dahintersteckt. "Oskars Kleid" ist wie eine Achterbahnfahrt, von emotionalen zu humorvollen Szenen. Großes Kino, finde ich.

Werfen wir noch einen Ausblick in die Zukunft: Auf welche großen Filme dürfen wir uns zukünftig freuen?

Florian David Fitz: Ich muss mir den Freiraum schaffen, mein nächstes Buch zu schreiben. Das ist längst überfällig - mein Plan fürs Frühjahr 2023.

Hüseyin Tabak: Zum Glück produziere ich mit meiner kleinen Produktionsfirma epikfilm tolle Stoffe von anderen Regisseur:innen, wie zum Beispiel "The Postman" von dem Golden-Globe-Gewinner Siddiq Barmak, eine Geschichte aus der Sicht eines Postboten bevor die Mudschahidin 1992 Afghanistan überrollen. Doch tatsächlich liege ich manchmal auf dem Fußboden meiner Schreibwerkstatt und überlege, was ich selbst als Nächstes erzählen werde. Ich weiß es tatsächlich nicht! Ich bin offen für andere Projekte. Ich habe zwar auch irrsinnig viel im letzten Jahr geschrieben, doch verwirklicht wurde nichts. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe die letzten zehn Jahre 167 Drehtage als Spielfilmregisseur gearbeitet, was nicht viel ist, aber jeder einzelne Drehtag ist für mich "1001 Leben leben" und an jedem Drehtag lass' ich ein Stück von mir zurück. Deswegen ist die Antwort für mich fast existenziell. Für meine Kinoprojekte brennt mein Herz, wie "Roter Wein", ein Gangsterdrama oder "Der letzte Deutsche" mit Peter Simonischek in der Hauptrolle. Doch nachdem ich zig Serien abgesagt habe, bin auch ich über meinen Schatten gesprungen und habe meine eigene erste Serie geschrieben. Ich habe noch nie beim Schreiben soviel gelacht und geweint, weil es eine Reise in meine Vergangenheit war. Eine autobiographische Geschichte, in der fünf junge Männer mit türkisch-kurdischem Backround 1999 die letzte große Party des Jahrtausends feiern wollen, aber wie immer nicht in den Club reinkommen. Doch dieses Mal lassen sie sich nicht unterkriegen und stellen buchstäblich ihre ganze Kleinstadt auf den Kopf. Das ist die Geschichte der "Vandals". Also, wie man sieht, will das Herz viel erzählen, mal sehen, für welche Geschichte es 2023 schlagen wird.

Das Gespräch führte Barbara Schuster