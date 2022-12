Endspurt bei Filmeinreichung für Crossing-Europe-Jubiläum

Von 26. April bis 1. Mai 2023 findet zum 20. Mal das Crossing Europe Filmfestival Linz statt, zum zweiten Mal unter der Leitung von Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler. Wie das Festival heute mitteilt, liefere man "seit mittlerweile 19 Jahren Einblicke in einen Kontinent mit komplexer Geschichte, konfliktträchtiger Gegenwart und doch hoffnungsvoller Zukunft" und wolle dies auch bei der Jubiläumsausgabe unter dem Motto "Europe, we need to talk!" wieder tun.

Bis dato seien schon hunderte von Filmen für die kommende Festivalausgabe eingereicht worden; die Filmanmeldung ist noch bis 9. Januar unter www.crossingeurope.at möglich. Insgesamt wird das Festival nach eigenen Angaben rund 140 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme präsentieren. Die ersten Film- und Festivalhighlights sollen bereits im Januar veröffentlicht werden.