ÖFI-Filmwirtschaftsbericht 2021: Österreichischer Film hat sich gut geschlagen

Das Österreichische Filminstitut hat seinen Filmwirtschaftsbericht 2022 "facts + figures 21" veröffentlicht. Das positive Fazit: Trotz aller Krisen und Nachwehen der Coronapandemie hat sich der österreichische Film überdurchschnittlich gut geschlagen.

Der Blick auf die Situation für die Filmwirtschaft in Europa und im Vereinigten Königreich, den das ÖFI zunächst wirft, fällt da für 2021 getrübter aus: die Bruttoeinspielergebnisse in der EU und im Vereinigten Königreich lagen 2021 bei 2,9 Mrd. Euro, 2019 bei 7,2 Mrd. Euro. In Kinokarten gerechnet bedeutet das 394 Mio. nach 300 Mio. im Jahr 2020 und 1.007 Mrd. im letzten Jahr vor Corona (2019).

Auf diese weltweite Krise habe man in Österreich 2021 mit einer Steigerung der Fördermittel um 25 Prozent gegenüber 2020 reagiert: 2021 summierten sich die Gesamtausgaben der österreichischen Förderstellen auf 90,55 Mio. Euro, zwei Drittel davon entfielen auf Förderstellen des Bundes bzw. das Film/Fernseh-Abkommen, ein Drittel auf regionale Förderstellen. Ihre Rolle als Beschäftigungsmotor hat die österreichische Filmwirtschaft nicht verloren, und auch die Zahlen der österreichischen Produktionen im Kino sind 2021 wieder gestiegen. Nach einem Rückgang von 44 erstaufgeführten Filmen im Jahr 2019 waren es 2020 lediglich 24 heimische Erstaufführungen,2021 aber schon wieder 32 heimische Premieren. Der Marktanteil des österreichischen Films konnte 2021 auf 6,8 Prozent (2019: 3,3 %; 2021 5,6 %) klettern, "einen schon lange nicht mehr gesehenen Wert", wie es in dem Bericht heißt.

Auch international kann sich die Performance des österreichischen Films sehen lassen: Waren es 2019 1,2 Mio. Besuche für österreichische Filme im Ausland, ist dieser Wert 2020 auf 0,6 Mio. gesunken, hat aber 2021 wieder beeindruckende 1,8 Mio. erreicht.

Zum Schluss nimmt der Filmwirtschaftsbericht des ÖFI die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten der Bevölkerung unter die Lupe und den Aufwind, den die Streamingangebote erfahren. 2015 hatte in Österreich die Anzahl der VoD-Nutzer erstmals die Millionengrenze überschritten, 2020 waren es schon 2,2 Millionen und 2021 beträgt die Gesamtzahl der Nutzer 2,37 Millionen. Laut aktuellen Prognosen sollen es bis 2027 schon 3,3 Millionen Nutzer für VoD sein. Der Umsatz mit VoD soll dabei von 210 Mio. Euro im letzten Jahr auf 390 Mio. Euro bis 2027 steigen.

Zum ausführlichen Bericht