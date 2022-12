Fatih Akin über sein 2022: "Kinos müssen gefüllt werden"

Nach Einspielzahlen ist "Rheingold" bereits der erfolgreichste Film in Fatih Akins Laufbahn; gerade erst stellte er ihn in Dschidda auf dem Red Sea International Film Festival einem arabischen Publikum vor. Anlass für ein Gespräch über ein ungewöhnliches Jahr.

War "Rheingold" ein Traumprojekt?

FATIH AKIN: "Rheingold" war mein Plan B. Vor Covid hatte ich bereits angefangen mit der Arbeit an "Marlene". Dann kam die Pandemie, dann kam der Verkauf von HBO als Teil des Deals von Warner Bros und ATT, also noch vor der Übernahme von Discovery. Zusätzlich hatte Willi Geike Warner Bros verlassen, der der eigentliche Pate des Projekts war. Und auf einmal war das Projekt in der Schwebe. Ich spürte: Das wird nichts mit den Amerikanern, darauf kann man sich nicht verlassen, zu viele bewegliche Einzelteile. Die Rechte an Xatars Autobiographie "Alles oder nix" hatte ich mir schon ein Jahr früher gesichert, nachdem ich das Buch im Urlaub gelesen hatte. Das könnte ein interessanter Film werden, fand ich, wenngleich eher nicht für mich - für einen anderen Regisseur, mit mir als Produzent. Als sich der Wegbruch von "Marlene" als existenzbedrohend für meine Firma Bombero erwies, brauchte ich dringend einen Film. "Alles oder nix" erschien mir ideal: ein kleiner, dreckiger Stoff, Gangster, Kanaken. Damit kannte ich mich aus, das hatte ich mit Kurz und schmerzlos" schon gemacht. Rapmusik, damit kannte ich mich ebenfalls aus. Eine einfache Nummer. Dachte ich.

Ein Irrtum?

FATIH AKIN: Ein Irrtum. Als ich ernsthaft darüber nachzudenken begann, wie ich das anpacken würde, wurde mir schnell klar, dass ich an einem Bushido Part 2 keine Interesse hatte. Mich interessierte der kurdische Hintergrund von Xatars Familie, die Geschichte mit seinen Eltern. Es wurde immer mehr, immer vielschichtiger. Immer aufwändiger und ambitionierter. Gerade darin bestand für mich der Reiz, die Vielzahl der Themen, der ständige Wechsel der Schauplätze. Naja, dachte ich mir, das könnte ein tolles cineastisches Experiment werden, weil diese Erzählung auch einen ständigen Sprung zwischen den Genres bedingte: Er beginnt als Flüchtlingsfilm, wird ein Social-Drama und eine Coming-of-Age-Geschichte, dann wird es eine Gangster-Nummer, ein Heistfilm und schließlich ein Knastfilm. Ich mag jedes dieser Genres, jedes davon hat etwas ganz Besonderes. Aber wenn "Rheingold" sich auf eines dieser Genres festlegen würde, dann würde man der Geschichte von Xatar nicht gerecht werden. Erst die Melange, diese Reise durch mein eigenes Kino, mit der Hauptfigur als roter Faden, hat es interessant gemacht, aber auch teuer und schwierig. Und dann noch Covid obendrauf.

Haben Sie während des Drehs darüber nachgedacht, dass der Film in einer anderen Welt starten wird, als sie war, als Sie die Arbeit begonnen haben?

FATIH AKIN: Während ich den Film gemacht habe, kamen bei mir Gedanken dazu, die gar nicht unmittelbar mit "Rheingold" zu tun hatten, sondern mehr mit der Welt, in die ich den fertigen Film dann entlassen würde, mit meinem Selbstverständnis als Filmemacher. Was passiert gerade mit dem Kino, wo sind diese Trennlinien, die Mainstream von Arthouse separieren, warum werden diese Trennlinien überhaupt gezogen? Wenn man sich Filme ansieht wie The Wolf of Wall Street" von Martin Scorsese oder The Revenant" von Alejandro González Iñárritu: Was ist das? Arthouse oder Mainstream? Sind sie abtrünnig geworden, haben sie dem Kunstkino den Rücken zugewandt, bedienen sie jetzt den Mainstream? Nein, finde ich. Sie sind ebenso künstlerisch ambitioniert wie ihre anderen Filme, aber sie haben ihre Kunstfertigkeit eingesetzt, um emotional packende und unterhaltsame Filme für ein großes Publikum zu machen. Darin sehe ich mich wieder, mein Verständnis von Kino. Arthouse oder Mainstream halte ich als Kategorien nicht für relevant. Es funktioniert, es ist gut, es ist Kino. Im deutschen Kino sehe ich das auch so: Als Eichinger Der Untergang" gemacht hat, war das ein großer Event, ein großer Publikumserfolg. Aber es war auch kein Film wieFack Ju Göhte". Hitlers letzte Tage. Man wird unter anderem Zeuge, wie Goebbels' Frau ihre Kinder tötet. Es ist ein harter Film, man muss ihn erst einmal verkraften. Aber er ist auch entschlossen, nach vorne zählt.

Wie würden Sie selbst dann einen Film wie Der goldene Handschuh" einordnen, das ist ja auch kein Spaziergang durch den Park.

FATIH AKIN: Durfte er auch nicht sein. Dann wäre ich dem Thema und den Figuren nicht gerecht geworden. Ich wollte aber auch keinen Bürgerschreckfilm machen, er war nicht konzipiert als Belastungsprobe des Publikums. Mich interessierte dieser Mann, und ich wollte einen vielschichtigen Film über ihn und die Welt, in der er lebt, machen - eine Welt wohlgemerkt, die gerade einmal ein paar Straßen von meinem Zuhause entfernt ist. Klar war mir, dass es ein physisches Erlebnis sein musste, sich den Film anzusehen. Wenn ich zurückblicke, bin ich zufrieden, weil ich finde, dass er das geworden ist. Er hat Reaktionen herausgefordert. Die Leute schauen weg, ekeln sich, gehen raus. Andere lachen. Ich hatte "Der goldene Handschuh" immer als Thriller gesehen, ohne mich aber an Konventionen oder Parameter des Genres halten zu müssen. Das Zusammenspiel der Genres ist weniger fließend als bei "Rheingold", aber in Ansätzen findet man es auch da schon.

Es ist ein sehr bewegliches Kino: Das Genre bedingt nicht die Geschichte. Die Bedürfnisse der Geschichte bedingen die Genres, die Sie bedienen. Das offenbart eine große Liebe für das Kino und einen großen Respekt vor den Figuren, die Sie erzählen. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo sich Arthouse und Mainstream, wenn wir es schon so nennen wollen, treffen.

FATIH AKIN: Ich denke, alles muss erlaubt sein, solange es dem Film dient. Strenge, hermetisch abgeschlossene Filme haben eine ebenso große Daseinsberechtigung wie pure Unterhaltung. Und eben auch alles andere zwischendrin. Nicht jeder Film muss 500 Säle füllen. Wenn er die zehn Säle füllt, die er füllen soll, dann hat er sein Ziel erreicht. Eines muss aber doch immer sein: Kinos müssen gefüllt werden. Ein Kino besteht aus einer gewissen Anzahl von Plätzen. Man kommt zusammen, man füllt den Raum, man erlebt kollektiv etwas. So muss es sein. Alles hat seine Berechtigung, aber der Raum muss voll sein.

Können Sie Scorseses Kritik nachvollziehen, Marvel sei kein Kino?

FATIH AKIN: Ich bin da kein Experte, einzelne Filme sind gewiss besser als andere. Mein Sohn ist heute 17 und sieht sich Marvel-Filme immer noch an, allerdings nicht mehr mit mir. Aber als er Zwölf geworden war, haben wir uns Superheldenfilme und Comicverfilmungen zusammen angesehen, und das war ein tolles Erlebnis. Ob sie aber wirklich Kino sind, kann ich nicht schlussendlich sagen. Tatsächlich ist es mein Eindruck, dass es schon auch von dem Regisseur abhängt und wie sehr es ihm gelingt, seine Persönlichkeit einzubringen. Die Spider-Man"-Filme von Sam Raimi fand ich grundsätzlich stark. Bei den Guardians of the Galaxy" wiederum bin ich raus. Ich steige da einfach nicht durch, zu viele Figuren, zu viele Schauplätze. Aber das ist mein ganz eigenes Problem damit. Den Kids geht es ganz anders, die feiern das. Ich weiß nicht... Wenn denn die Marvel-Filme kein Kino sind, was ist dann Avatar"? James Cameron auf der einen, eine Prämisse wie aus einem Superheldenfilm auf der anderen Seite. Ich bin da hin- und hergerissen. Vielleicht ist es ein ebenso müßiger Streit wie die Debatte um Mainstream und Arthouse. Am Ende zählt: Der Film füllt die Räume. In diesem Fall viele Räume. Das ist gut für die Kinos.

In Deutschland geht man ins Kino, wenn man sich ein Ereignis erwartet: etwas, das man nur im Kino erleben kann und das seine Wirkung erst dann richtig entfaltet, wenn man es in einer Gruppe erlebt. Das ist auch der Grund für den Erfolg von "Rheingold".

FATIH AKIN: Man kann immer nur versuchen, den bestmöglichen Film zu machen. Das ist meine Ambition. Die Vermarktung liegt dann beim Verleih. Schließlich kann man nur hoffen, dass man einen Nerv trifft. Dass "Rheingold" sich zu einem solchen Ereignis entwickeln konnte, war nicht abzusehen. Uns ist immer noch nicht ganz klar, was die entscheidenden Faktoren sind. Klar ist, dass das Publikum zu 70 bis 80 Prozent aus Kids mit migrantischem Hintergrund besteht. Er kommt bei Frauen sehr gut an, die mittlerweile, nach fünf Wochen, die Mehrzahl des Publikums ausmachen, nachdem am Anfang vor allem Jungs in den Film geströmt waren. Wir haben uns mit vielen Jugendlichen unterhalten. Der Film drückt etwas aus, was man in dieser Form im deutschen Kino noch nicht gesehen hat, sagen die dann. Da dachte ich mir: Sieh mal einer an, das ist es, was den Event ausmacht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Mainstream oder Arthouse ist. Es gibt genügend anspruchsvolle Filme, die unverändert einen Nerv treffen.

FATIH AKIN: Toni Erdmann" war ein Event, eine 160-minütige Komödie! Wurde zuerst in Cannes umjubelt, entwickelte sich zum bestbesprochenen Film des Jahres und holte dann auch das Publikum ab, das über den Film sprach. Oder in diesem Jahr Triangle of Sadness" von Ruben Östlund. Für mich ist das ein Event. Er interagiert perfekt mit dem Publikum. Und er hat diese eine Szene, über die gesprochen wird. Das macht er sehr klug. Ich habe so etwas in meinen Filmen eigentlich nicht.

Na, hören Sie mal! Die Szene in "Rheingold", in der Giwar beigebracht bekommt, wie man sich bei einem Straßenkampf verhält! Darüber wird gesprochen.

FATIH AKIN: Wir haben das gefilmt wie einen Dokumentarfilm, als wäre es von Karmakar oder Ulrich Seidl. Der Typ ist real. Er erzählt das im Film genauso, wie er es einem erzählt, wenn man sich mit ihm unterhält. Wir hatten ein längeres Vorgespräch, da hat er mir das exakt so erzählt, als ich ihn fragte, wie sich so etwas in der Realität abspielen würde. Ich wusste sofort, dass ich das genauso im Film haben wollte. Ich habe ihm beim Dreh die Stichwörter zugerufen, die ich mir bei unserer Unterhaltung notiert hatte. Er ist kein Schauspieler, er berichtet aus seinem Leben. Als Filmemacher wollte ich einfach nur präzise arbeiten.

In diesem Jahr hatte ich immer wieder den Eindruck, dass die großen Filmemacher während der Pandemie viel darüber nachgedacht haben, was ihnen das Kino bedeutet. Entweder haben sie dann Filme gemacht, die viel über ihre eigene Jugend und die Bedeutung des Kinos beim Heranwachsen erzählen, oder sie haben Filme gemacht, in denen sie alles reingepackt haben, was Kino sein kann, um das Kino zu retten, das Publikum zurückzuholen. "Rheingold" würde ich in der letzteren Kategorie werten.

FATIH AKIN: Jetzt ist für mich keine Festivalphase. Wenn die Festivals den Film nehmen, dann freue ich mich natürlich, keine Frage. Aber wenn sie ihn nicht nehmen, ist das auch okay. Für mich geht es gerade darum, das Kino am Leben zu halten. Welche Knöpfe muss ich bei mir selber drücken, um größtmöglich viele Leute abzuholen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass es ein Film ist, hinter dem ich stehen kann? Ich mache gerne stille, kleinere, sehr persönliche Filme. So eine Phase wird es bestimmt auch wieder geben. Aber diese Phase ist nicht jetzt. Dafür ist das Kino gerade zu sensibel. Dem muss man mit Kraft und Energie und Entschlossenheit, vielleicht auch mit ein bisschen Grobheit begegnen. Sehr beeindruckt hat mich in diesem Jahr Everything Everywhere All At Once". Der hat sich getraut, etwas Neues zu machen, alles in seine Laufzeit reinzupacken, was reingepasst hat. Und die Kids waren begeistert und haben diesen so ungewöhnlichen Film zum Hit gemacht.

Grob gesagt die Zielgruppe, die auch "Rheingold" zum Hit gemacht hat.

FATIH AKIN: Als "Rheingold" noch in der Rohschnittphase war, habe ich ihn nicht nur meinem Sohn, sondern Mitschülern aus seiner Klasse gezeigt. Trommel ein paar von deinen Jungs zusammen und lade auch ein paar Mädchen ein, habe ich ihm gesagt. Mein Editor Andrew Bird hat ebenfalls seinen Sohn und ein paar von dessen Freunden dazu geholt. Wir hatten so ein Gefühl. Und dann haben wir ihnen den Film gezeigt, ganz normalen 16-jährigen Kids. Sie haben ihn geliebt. Zu dieser Zeit war der Film noch 20 Minuten länger, aber sie waren voll dabei, fanden das auch überhaupt nicht problematisch, dass die Genres so häufig wechselten. Sie sagten etwas, was ich nicht vergessen habe: Wieso, ist doch was Neues. Das braucht das Kino. Nicht die Geschichten, die wir schon hundertmal erzählt bekommen haben und wo man genau weiß, wie es ausgehen wird. Sondern Filme, die richtig in die Vollen gehen, sich etwas trauen und Vertrauen ins Publikum haben. Jetzt ist nicht die Zeit, Filme anzubieten, wo das Publikum ihrer Handlung voraus ist. Das hat keinen Reiz, keinen Kick. Überrasch dich selbst, überrasch das Publikum.

War es eine bewusste Entscheidung, mit "Rheingold" nicht auf eines der großen Festivals zu gehen?

FATIH AKIN: Es war eine pragmatische Entscheidung. Der Film wurde einfach nicht rechtzeitig fertig. In Wahrheit haben wir die Arbeit zwei Tage vor der Premiere auf dem Filmfest Hamburg endgültig abgeschlossen, ein paar Wochen vor dem Kinostarttermin. Es gab eine Version, die für Venedig gepasst hätte. Allerdings fehlten mir die Musikrechte an einem Schlüsseltrack, der in mehreren Szenen vorkam. Ich musste den fertigen Film dann noch einmal aufbrechen und neu schneiden, weil wir die Rechte nicht bekamen. Ich habe den Film aber auch nicht eingereicht für die Wahl des deutschen Oscarbeitrags. Schon als ich mich gerade entschieden hatte, "Rheingold" zu machen, bekam ich heftigen Gegenwind, teilweise aus meinen eigenen Reihen. Warum machst du das, warum gibst du einem Typen wie Xatar eine Bühne? Der ist toxisch, frauenfeindlich, gewaltverherrlichend. Es war vermintes Gebiet. Aber ich entwickle da eine Trotzhaltung. Ich will das dann umso mehr machen. Kino muss auch Platz haben für solche Menschen, Kino muss neugierig sein und offen, es muss zeigen dürfen, es ist auch ein Ort für Grenzüberschreitungen. Ich glaube nicht, dass ein Film wie "Rheingold" ein toxisches Männerbild fördert. Keiner geht da rein und will so sein, keiner kommt aus dem Film und will Gangster werden. Er verhandelt erwachsene Themen, und er ist freigegeben ab 16. Ich glaube an die Mündigkeit des Publikums, auch und gerade eines jungen Publikums, das hier seine Lebensrealität abgebildet sieht. Am Ende sind es Eltern, die für ihre Kinder haften. Das ist nicht die Aufgabe der Kunst, des Kinos.

Sie machen seit 25 Jahren Filme, könnten es also doch auch langsamer angehen lassen.

FATIH AKIN: Ich habe Hunger auf Kino wie nie zuvor. Ich glaube aber auch, wenn wir 50-jährigen Filmemacher noch weiter Kino machen wollen, müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen. Kino ist eben nicht Streaming, ist nicht Fernsehen. Ich verurteile das nicht. Das hat seine Berechtigung, da gibt es tolle Sachen. Aber Fernsehen ist etwas für zuhause, das kann man sich auch alleine ansehen. Kino ist ein Erlebnis, das funktioniert nur in einem Saal und mit anderen Leuten neben sich. Gerade erst war ich in Marrakesch auf dem Filmfestival, da habe ich Jim Jarmusch getroffen und mich mit ihm unterhalten. Ich liebe Jim, ich bin mit seinem Kino großgeworden, er ist einer der Gründe, warum ich Filmemacher werden wollte. Er hat uns gelehrt, dass es auch ohne großen Apparat geht. Man muss es nur wollen und eine Haltung haben. Sein Einfluss war Ozu, mein Einfluss war Jim Jarmusch. Aber die Kids heute sehen sich nicht Only Lovers Left Alive" oder Broken Flowers" an. Sie sehen sich Filme an wie "Everything Everywhere All At Once". Das muss die Devise sein. Man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Klar kann man sich auf Festivals einladen und dort feiern lassen. Wer's braucht. Aber man muss mit seinen Filmen nicht auf Festivals gehen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, den Film zum Event zu machen, wenn man die jungen Leute ins Kino holen will. Bei "Rheingold" funktioniert es. Der beweist mir, dass das junge Publikum offen ist für anderes als Marvel und DC. Es ist möglich, sie abzuholen. Das sollte unser Ziel sein.

Thomas Schultze