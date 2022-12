WBD schreibt wohl bis zu einer weiteren Milliarde Dollar auf Inhalte ab

Um die Milliarden Dollar von Schulden nach der Fusion besser stemmen zu können, setzt Warner Bros Discovery bekanntlich auf steuerliche Abschreibungen, in dem zum Beispiel der eigentlich fertige "Batgirl"-Film aufgegeben wurde. Dafür veranschlagte das Unternehmen auf der Content-Seite ursprünglich zwei bis 2,5 Milliarden Dollar. Jetzt soll WBD bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC diese Summe auf 2,8 bis 3,5 Milliarden Dollar hochgesetzt haben.

Die Restrukturierung befinde sich im laufenden Prozess und könnte auch noch weitere Beeinflussungen nach sich ziehen, heißt es im abgegebenen Bericht am Mittwoch. CEO David Zaslav und CFO Gunnar Wiedenfels wollen die Restrukturierung des Unternehmens bis Ende 2024 abgeschlossen haben.

Die Folge auf der Inhalte-Seite sieht man zum Beispiel jetzt daran, dass WBD die beiden Original-Serien "Westworld" und "The Nevers" vom eigenen Streamingdienst HBO Max heruntergenommen hat, um sie wahrscheinlich zwecks positivem Cashflow auf den Plattformen anderer Betreiber anbieten zu können. Im November zeigten sich die Sparmaßnahmen von WBD bereits beim Einfrieren eines teuren HBO-Serienprojekts wie "Demimonde" von Showrunner JJ Abrams.

Weitere Serien, die WBD von seinen Diensten genommen hat, um sie gegebenenfalls auch auf FAST-Channels dritter Parteien anbieten zu können, sind "Raised By Wolves", "Head of the Class", "The Time Traveler's Wife" und Reality-Formate wie "Legendary" oder "Finding Magic Mike". Es sind vor allem Formate, die keine Staffelverlängerung erfahren haben und von anderen Produktionsunternehmen hergestellt wurden. Da kommt es also auf die Vertragsmodalitäten an, inwiefern sie jetzt weiter lizenziert werden können.

Zur Problematik sagte CEO Zaslav bereits im November im Hinblick auf seine Warner-Vorgänger: "Unser ganzes Filmangebot wurde auf HBO Max veröffentlicht. Wir haben nichts davon verkauft. Alles war auf dem Dienst. Wir haben uns das näher angeschaut. Das Meiste davon wurde nicht von den Nutzern angeschaut oder wir haben gedacht, dass niemand deswegen unseren Dienst abonniert. Wir könnten es auch nicht-exklusiv an jemand anderes verkaufen", erklärte Zaslav seine Überlegungen der vergangenen Monate.

Über die Fusion zwischen Discovery und WarnerMedia sagte Zaslav zurückblickend: "Es war deutlich herausfordernder, als wir uns das vorgestellt haben. Man öffnet einen Schrank und Dinge fallen heraus. Wir reparieren sie jetzt. Manche Bereiche sind im Kern besser, als wir dachten. Die Talente sind vor allem besser, als wir dachten. Es gab aber auch viel unerwartet Schlechtes."

WBD will sein eigenes FAST-Angebot im kommenden Jahr präsentieren, wo dann auch ein Format wie "Westworld" wieder auftauchen könnte.