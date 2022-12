Cecil B. DeMille Award für Eddie Murphy

Bei der Golden-Globe-Verleihung am 10. Januar wird Eddie Murphy für sein Lebenswerk mit dem Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet.

Sechsmal war Eddie Murphy bereits für den Golden Globe nominiert gewesen, einmal - 2007 für seine Rolle in Dreamgirls" - wurde er auch damit ausgezeichnet. Jetzt ehrt die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) den 61-Jährigen für sein Lebenswerk mit dem Cecil B. DeMille Award.

"Es ist uns eine Ehre, den Cecil B. DeMille Award in diesem Jahr an den kultigen und hoch angesehenen Eddie Murphy zu vergeben. Wir sind begeistert, so den andauernden Einfluss, den seine Karriere - vor und hinter der Kamera - seit Jahrzehnten auf Film und Fernsehen hat, feiern zu können", erklärt HFPA-Präsidentin Helen Hoehne.

Der Cecil B. DeMille Award wird Eddie Murphy bei der Verleihung der Golden Globes am 10. Januar überreicht.