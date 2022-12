Nächster "Superman" ohne Henry Cavill

James Gunn und Peter Safran haben ihr erstes Projekt als CEOs von DC Studios bekannt gegeben: ein neuer "Superman"-Film.

Auf Twitter schrieb Gunn jetzt: "Peter und ich haben eine DC-Staffel vor uns, über die wir nicht glücklicher sein könnten; Anfang des Jahres werden wir einige aufregende Informationen darüber mitteilen können. Zu dieser Staffel gehört auch 'Superman'. (...) Unsere Geschichte wird sich auf den frühen Teil von Supermans Leben konzentrieren; darum wird die Rolle nicht von Henry Cavill gespielt werden."

"Meine Zeit, den Umhang zu tragen, ist vorbei, aber das, wofür Superman steht, wird niemals vorbei sein", bestätigte Cavill kurz darauf via Instagram sein Aus als Superman.

Erst kürzlich hatte Cavill angekündigt gehabt, er werde als Superman zurückkehren. Daher sei diese Nachricht jetzt "nicht die einfachste, aber so ist das Leben". Cavill, der Superman seit Man of Steel" im Jahr 2013 in Batman v Superman: Dawn of Justice" und Justice League" gespielt hatte, erklärte, er respektiere die Entscheidung. "James und Peter müssen ein neues Universum aufbauen. Ich wünsche ihnen und allen, die an dem neuen Universum beteiligt sind, viel Glück."

James Gunn schreibt aktuell an dem Drehbuch zum neuen "Superman", als Regisseur ist "Batman"-Darsteller Ben Affleck im Gespräch.