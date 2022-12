KOMMENTAR: Was man von hier aus sehen kann

Die Wochen vor dem Jahreswechsel sind immer Hochzeit, um Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. Bei Blickpunkt:Film ist das nicht anders, weswegen das letzte Heft des Jahres randvoll mit klugen Analysen und Bestenlisten ist, mit denen wir Sie online schon fortlaufend beglücken. Das Fazit für 2022 ist durchwachsen, und der Ausblick auf 2023 kann nicht viel besser ausfallen. Was man von hier aus sehen kann" ist ein bezaubernder deutscher Film, der noch vor Jahresende im Kino startet und in einer dörflichen Welt Menschen und Ereignisse magisch miteinander verbunden sieht. Das reizvolle Klischee trifft auch auf die Medienwelt als digitales Dorf zu. Auch hier ist alles vernetzt. Jede Entwicklung zeigt Wirkung im benachbarten Bereich. Auch wenn die Presse schon von Okapis träumt (der Sinn erschließt sich nach Ansicht des oben genannten Films), so feiern verfrüht Totgesagte wie das Kino oder das lineare Fernsehen fröhliche Urständ.

Die Kinos haben sich wacker geschlagen in einem Jahr, in dem in den ersten Monaten noch ein strenges Pandemieregime herrschte. Ein gutes Drittel wird das Boxoffice weltweit unter dem Referenzjahr 2019 liegen. Was man von hier aus noch nicht sagen kann, ist, wie segensreich sich %James Camerons% zweiter Ausflug nach Pandora noch auswirken wird. Davon hängt auch viel von der Zuversicht ab, mit der die Kinobranche in das nächste Jahr geht. Denn noch sind nicht alle Filmfans vor die große Leinwand zurückgekehrt. Vornehmlich die Älteren fühlen sich zuhause sicherer vor ihren Streamingplattformen und dem linearen TV, das sich ungebrochener Beliebtheit erfreut.

Das zeigen die stabile durchschnittliche Sehdauer und die vielen FAST-Kanäle, vor denen man auch im Lean-back-Modus gut unterhalten wird. Gestärkt durch den Zuspruch während der Lockdowns, schienen die Streamer dem Kino endgültig den Rang abzulaufen, mit Tentpoles, die zeitgleich auf ihren Plattformen an den Start gingen. Seit Top Gun Maverick" setzen viele Studios wieder auf einen Kinorelease mit seinen schnellen, oft exorbitanten Rückflüssen, wobei sich die exklusiven Fenster deutlich verkürzt haben. Ob aber 2023 so viele Blockbuster wie benötigt an den Start gehen, lässt sich den VÖ-Listen noch nicht entnehmen. Auch für die Streamer gab es ein Auf und Ab, mit Abstrafaktionen an der Börse. Nicht mehr jede Investition erscheint gerechtfertigt, wenn die Dienste nicht absehbar schwarze Zahlen schreiben. Trotzdem haben sie einen Bedarf nach Bewegtbild befeuert, der für die Produktion »Goldene Zeiten« bringt, wären da nicht steigende Energiekosten, die Inflation, der Fachkräftemangel und vieles mehr. Auch beim Blick auf das nächste Jahr muss niemand von Okapis träumen, aber eine große Herausforderung wird es für alle trotzdem werden. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur