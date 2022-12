Samsung führt DAZN FAST+-Sportkanal ein

Nutzer des Samsung TV Plus-Angebots haben seit dem 14. Dezember kostenlosen Zugriff auf einen weiteren Sport-Kanal: Mit der Einführung des DAZN FAST+-Kanals können User nun auch Live-Sportübertragungen erleben, die normalerweise nur hinter einer Bezahlschranke angeboten werden.

In Kooperation mit der Sport-Plattform DAZN wird der neue Samsung-Channel zunächst Live-Spiele aus der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 sowie exklusive Original-Dokumentationen übertragen. Die ersten beiden Live-Fußballübertragungen sind das Spiel Paris Saint Germain gegen Straßburg am 28. Dezember und Valladolid gegen Real Madrid am 30. Dezember 2022.

Benedikt Frey, Country Lead DACH Samsung TV Plus: "Dies ist wirklich ein Highlight in der langanhaltenden Beziehung zwischen Samsung TV Plus und DAZN. Es hat darüber hinaus das Potenzial, den Sport-Streaming-Markt in Europa aufzuwirbeln. Wir stellen dank der Kooperation innovative und bahnbrechende Möglichkeiten für Fans in Deutschland bereit. Sie können ab heute Premium-Sportinhalte - wie zum Beispiel kostenlose Live-Fußballspiele - auf Samsung TV Plus erleben. In dieser Kooperation spiegelt sich auch unser Engagement wider, die FAST-Landschaft in Europa neu zu definieren. Samsung und DAZN teilen die gemeinsame Vision, neue Wege zu finden, um den Zuschauer*innen die besten Sportinhalte auf eine Art und Weise anzubieten, die für sie funktioniert."

Das Samsung TV Plus-Konzept hatte Benedikt Frey vor einiger Zeitin einem Interview mit Blickpunkt:Film erläutert.

Samsung TV Plus umfasst derzeit in Deutschland 115 Kanäle und vereint FAST-, lineare und VoD-Programme. Samsung TV Plus ist kostenfrei in Deutschland auf 10 Mio. Samsung Smart-TVs vorinstalliert. Nach Unternehmensangaben nutzen knapp 3,5 Mio. der deutschen Samsung Smart-TV Zuschauer*innen die Plattform regelmäßig.