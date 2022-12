Laserscharfe Projektion bei Kinopolis

Die Kinopolis-Gruppe rüstet auf und hat die umfangreiche Installation von Laserprojektoren angekündigt. Zudem meldet das Multiplexunternehmen von Gregory Theile die erfolgreiche Installation des leistungsstärksten Barco-Laserprojektors an zwei Standorten - pünktlich zum Start von "Avatar: The Way of Water".

Die Kinopolis-Gruppe rüstet auf und hat die umfangreiche Installation von Laserprojektoren angekündigt. Dafür hat die Multiplexkette von Gregory Theile eine Vereinbarung mit Cinionic geschlossen, die den Bezug von knapp 50 neuen Laserprojektoren vorsieht. Darüber hinaus hat das Unternehmen die erfolgreiche Installation des leistungsstärksten Barco-Laserprojektors an zwei Standorten verkündet.

Neben den neuen Standorten in Hamburg und Bad Homburg sollen laut Kinopolis auch ausgewählte Säle der bestehenden Standorte mit hochmodernen RGB-Laser-Projektoren ausgestattet werden. Das Unternehmen setzt dabei nach eigenen Angaben auf 2K- und 4K RGB-Projektoren der Serie 4. In den größten Kinosälen kommt dabei mit dem Barco SP4K-55B der aktuell leistungsstärkste Laser-Projektor aus dem Hause Barco zum Einsatz. Rechtzeitig zum Start von "Avatar: The Way of Water" wurden mit dem (m)K6 im Mathäser sowie Saal 1 im Kinopolis Sulzbach bereits zwei Säle mit dem Topmodell von Barco ausgerüstet, das über eine Gesamtlichtleistung von 52.000 Lumen verfügt und damit Filme in brillantem 3D und HFR auf die Leinwand projiziert.

Kinopolis-Chef Gregory Theile erklärt: "Mit den neuen Laserprojektoren bieten wir unseren Gästen eine Projektionsqualität, die in Bezug auf Helligkeit, Kontrast und Farbraum keine Wünsche offenlässt. Mit dieser Investition unterstreichen wir nicht nur unseren festen Glauben an die Zukunft des Kinos, sondern verfolgen damit auch konsequent unser erklärtes Ziel, unseren Gästen stets das bestmögliche Kinoerlebnis zu bieten."

"Wir bei Cinionic sind sehr erfreut und stolz, diese wichtige Partnerschaft mit der Kinopolis-Gruppe, einer der führenden unabhängigen Kinoketten in Deutschland, einzugehen. Unser erweitertes Laserprojektor-Portfolio erfüllt zu 100 % die hohen technischen Erwartungen des Kinopolis-Teams. Wir freuen uns auf diese langfristige Zusammenarbeit mit Kinopolis und Vandors.", so Serge Plasch (Chief Commercial Officer).

Als Integrations-Partner konnte die Firma Vandors gewonnen werden, die für die Installation sämtlicher neuer Projektoren verantwortlich zeichnen wird. "Kinopolis setzt kompromisslos auf die bestmögliche Qualität für den Kino-Zuschauer. Der sukzessive Austausch der vorhandenen Projektoren unterstreicht diesen Anspruch.", so Tammo Buhren, Geschäftsführer der Vandors GmbH. "Auch Vandors steht für höchste Qualitäts- und Serviceansprüche, sodass wir uns freuen, dieses Vorhaben begleiten und umsetzen zu dürfen."