Überschaubares Januar-Programm bei Paramount+

Auch im Januar-Programm von Paramount+ sind weder "Tulsa King" mit Sylvester Stallone noch das "Yellowstone"-Prequel "1923" mit Harrison Ford und Helen Mirren als heiß erwartete Serien-Highlights in Sicht. Serien-Neustarts sind dagegen beim neuen Streamingdienst in der DACH-Region die Fortsetzung von "iCarly", die am 9. Januar mit je zwei Folgen pro Woche startet. Am 6. Januar gibt es die Comedy-Serie "I Love That for You" mit allen Folgen sowie die spanische Serie "Bessere Tage" von Paramount Spain.

Die britisch-deutsche Serie "Simon Becketts Die Chemie des Todes" war bereits mit einer Episode pro Woche für den 12. Januar angekündigt. Bei den Filmen startet am 21. Januar "The Novice" von Palatin, die Komödie "Three Months" von MTV Entertainment am 28. Januar und der Thriller "Significant Other" am 28. Januar.

Da diverse Serien aus dem Dezember auch im Wochenrhythmus veröffentlicht werden, setzt man bei Paramount+ wohl darauf, dass diese die Nutzer im Januar bei Laune halten werden. Zum Dezember-Programm gab es noch ein Update: Dort wurde ab 28. Dezember die Serie "American Gigolo" von Showtime mit jeweils zwei neuen Episoden im Wochenrhythmus ergänzt. Zudem startet jetzt am 24. Dezember die Owen-Wilson-Komödie "Secret Headquarters".