Rekordbeteiligung am Kurzfilmtag 2022

Mit mehr als 520 angemeldeten Veranstaltungen vermeldet der Kurzfilmtag 2022, der am 21. Dezember zum elften Mal stattfindet, eine Rekordbeteiligung.

Am 21. Dezember findet zum elften Mal der Kurzfilmtag statt - und das mit einer Rekordbeteiligung. Nach Angaben der AG Kurzfilm, die den Kurzfilmtag koordiniert, wurden in mehr als 210 Orten von mehr als 360 Veranstaltern mehr als 520 Veranstaltungen angemeldet.

Veranstaltungsorte sind nicht nur Kinos, sondern auch außergewöhnlichere Orte wie Garage, Wald, Weihnachtsmarkt, Seniorenheim sowie in und ums Auto. Fünf besonders ausgefallene Veranstaltungskonzepte und -orte wurden mit dem Kreativpreis "Die fünf Glücklichen" ausgezeichnet: der Blankenburg blüht auf e.V. für die Blankenburger Kurzfilmwoche, das Neue Maxim in München für das Kinder-Kurzfilmprogramm "Das erste Mal im Kino", die Oberschule Lachender für den ersten Filmtag der Oberschule Lachendorf, das Lübecker Kollektiv Urban Projektion für das Projekt "Autokino. Abschied ist ein scharfes Schwert" sowie der Historische Heimatverein Kyritz für das Projekt "Filmplausch - auf der Suche nach Lebenserinnerungen".

Weitere Informationen zu den Gewinnern des Kreativpreises "Die fünf Glücklichen"

"Wir sind begeistert, welche Reichweite der Kurzfilmtag in diesem Jahr gewonnen hat. Es bestätigt uns darin, dass das partizipatorische, niederschwellige und inklusive Konzept des Kurzfilmtags das breite Publikum wie auch viele Communities innerhalb und außerhalb der Kurzfilm-Szene erreichen kann", erklärt AG-Kurzfilm-Geschäftsführerin Jana Cernik.

Alle Veranstaltungen des Kurzfilmtags, der in diesem Jahr unter dem Motto "Ich sehe was, was Du nicht siehst..." steht, im Überblick