Apple TV+: Oscar-Gewinner machen Doku-Serie über Boris Becker

Der Streamingdienst Apple TV+ hat am Mittwoch ein zweiteiliges Doku-Event über und unter Mitwirkung von der deutschen Tennislegende Boris Becker angekündigt. Die Oscar-Gewinner und Dokumentar-Spezialisten Alex Gibney ("Taxi zur Hölle", "Enron") und John Battsek ("One Day in September", "Searching for Sugar Man") hatten drei Jahre exklusiven Zugang zu Becker vor seiner Verurteilung im April 2022.

Das noch unbetitelte Apple TV+ Original soll alle Aspekte des Mannes beleuchten, der zur Tennissensation wurde, nachdem er mit nur 17 Jahren das Turnier von Wimbledon gewann und in der folgenden Karriere 49 Titel holte, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille, sowie sein aufsehenerregendes und manchmal turbulentes Privatleben.

Die Oscar-gekrönten Filmemacher hatten mehr als drei Jahre lang besonderen Zugang zu Becker, bis er Ende April 2022 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Vermögenswerte und Kredite verschwiegen hatte, um seine Schulden nicht zu bezahlen. Die Serie besteht aus einer Reihe persönlicher Interviews mit Becker, darunter auch ein exklusives Gespräch mit dem Champion in der Woche seiner Verurteilung. Außerdem enthalten sind Interviews mit engen Familienangehörigen und Tennisstars wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich.

Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Battseks Ventureland und Gibneys Jigsaw Productions, hergestellt von Lorton Entertainment, zu deren Projekten auch Asif Kapadias für den BAFTA Award nominierter Film "Diego Maradona" und Matt Smiths kürzlich erschienener Dokumentarfilm "Rooney" über den großen englischen Fußballer Wayne Rooney gehören.

Die Serie reiht sich ein in ein wachsendes Angebot an nicht-fiktionalen Programmen auf Apple TV+ über Sportgrößen ein. Darunter sind ein Dokumentarfilm über den siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton; der kürzlich angekündigte Dokumentarfilm "Underrated" über die NBA-Legende Stephen Curry und ein neues Dokuevent über die New England Patriots von Brian Grazers und Ron Howards Imagine Documentaries in Zusammenarbeit mit NFL Films.