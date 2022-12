MOIN fördert Komödien

Natja Brunckhorst, die mit "Alles in bester Ordnung" ihr charmantes Langfilmdebüt lieferte, arbeitet an ihrem nächsten Film "2:1". MOIN förderte die Komödie von Zischlermann Filmproduktion. Die Hamburger unterstützen außerdem zwei neue Comedy-Serien.

Natja Brunckhorst, die mit Alles in bester Ordnung" ihr charmantes Langfilmdebüt lieferte, arbeitet an ihrem nächsten Film "2:1". MOIN förderte das Projekt von Zischlermann Filmproduktion in seiner letzten Sitzung des Jahres. Die Komödie um die Wendezeit und gefundene Millionen der DDR erhält 300.000 Euro. Die Hamburger unterstützen außerdem zwei neue Comedy-Serien. Zum einen die animierte schwarze Komödie "Friedefeld" von Tillmann Brehmer und Alfonso Maestro und der Hamburger Brave New Work. Zum anderen den Sechsteiler aus der Feder von Heinz Strunk , "Last Exit Schinkenstraße", um zwei arbeitslose Musiker, die auf Mallorca eine Karriere als Partysänger starten wollen, von Odeon Fiction. Jonas Grosch übernimmt die Regie. "Friedefeld" wird mit 300.000, "Last Exit Schinkenstraße" mit 250.000 Euro unterstützt.

In der Projektentwicklung unterstützt wird die neue Zusammenarbeit der für Es gilt das gesprochene Wort" ausgezeichneten Ilker Catak und Ingo Fliess, das Drama um ein türkisches Künstlerpaar "Gelbe Briefe", mit 65.000 Euro. Außerdem wird die Drehbucharbeit an der Fantasyanimationsserie "Children of Gaea" von Comicautorin Olivia Vieweg und Andreas Völlinger und der jungen Telescope Animation mit 50.000 Euro gefördert.

Insgesamt rund 2,5 Millionen Euro haben die Gremien High End und Nordbuster Ende November vergeben. Nordbuster förderte als einziges Projekt das Drehbuch zum Sequel zu Ponyherz" mit 50.000 Euro.

Die Liste der aktuell geförderten Projekte