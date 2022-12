DAS WAR 2022 - Streamingmarkt 2022: "Und ich lag damit falsch"

Nach Jahren des ungebremsten Abo-Wachstums erlebte der SVoD-Markt 2022 eine Neubewertung seiner wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Jetzt soll es Werbung richten. Deutlich wurde trotzdem: Lineares TV ist nicht am Ende.

Schon profitabel?

Alle verlieren Geld, nur wir nicht. Das ist die kürzest mögliche Zusammenfassung des letzten Netflix-Quartalsberichts, in dem das Management seine sonst vornehme Zurückhaltung für einen Moment außer Acht ließ. Und mal humorlos anmerkte, dass die Streaming-Konkurrenz nach konservativer Schätzung 2022 einen vereinten Betriebsverlust von zehn Mrd. Dollar mit dem Streaming-Segment aufhäufen werde. Mindestens. Während wir, also Netflix, 2022 bis zu sechs Mrd. Dollar Gewinn erwirtschaften werden (Stand Q3 waren es 5,043 Mrd. Dollar). "Es ist schwer, ein großes und rentables Streaming-Geschäft aufzubauen." Wohl war. Aus der Fülle der Mitbewerber-Bilanzen nur eine Zahl: Für den Direct-to-Consumer-Bereich bilanzierte Disney im dritten Quartal einen operativen Verlust von 1,5 Mrd. Dollar. Die Pointe dieses Jahres bestand allerdings darin, dass Netflix von der Börse brutal abgestraft wurde, nachdem ein Abonnentenrückgang im April bekannt gegeben werden musste. Was in der veröffentlichten Meinung teilweise zu der Auffassung führte, dass Subscription Streaming schon immer hoffnungslos überbewertet worden sei. Doch anschließend -und jetzt folgt die zweite Pointe des Jahres - meldeten nahezu alle SVoD-Streamer kontinuierlich nur noch Kundenzuwächse. Was tatsächlich geschah, war eine Neubewertung des Streaminggeschäfts, die eine Art Paradigmenwechsel einläutete: Investoren und Analysten verlangten über Jahre steiles Abo-Wachstum. Mittlerweile schauen sie gezielter darauf, ob der jeweilige SVoD-Ansatz eine wirtschaftliche Perspektive hat. Frei übersetzt: Ab wann werden reale Gewinne eingefahren? So kündigte Netflix an, künftig keine Abo-Prognosen mehr abzugeben, sondern andere Kennziffern in den Vordergrund zu rücken: Umsatz, Cashflow, Betriebsgewinn etc. Was nicht bedeutet, dass Abo-Zahlen irrelevant würden. Aber man musste sie immer besser einordnen: Wie viel verdient eine Plattform mit jedem einzelnen Kunden? Deutlich wurde 2022 in diversen Meinungsumfragen: Die Zahl der Abonnenten, die einen Streamer kündigen, wird immer höher. Gleichzeitig stieg weltweit die absolute Zahl von Haushalten, die für SVoD-Dienste bezahlten. Der Wechsel-Kunde dürfte den Plattformen in der Zukunft noch Rätsel aufgeben.

Wachstumsfantasien

Doch weil Abozahl-Steigerungen keine großen Börsen-Fantasien mehr auslösten, brauchte es 2022 eine neue Wachstumserzählung. Diese gab es auch: SVoD-Abos in Kombination mit Werbung. Was verwunderte, weil Werbung schon immer ein fester Bestandteil des Bewegtbildmarktes war, und weil Hulu in den USA bereits 2015 Werbung in Abotarife integriert hatte. Was Netflix-Chef Reed Hastings klagen ließ, dieses einfache Konzept über Jahre ignoriert zu haben. "Und ich lag damit falsch." Und viele US-Marktteilnehmer bieten Tarife mit Werbung schon lange: HBO Max, Paramount+ (allerdings nicht in Deutschland), sogar deutsche Portale wie RTL+ (Premium-Tarif: 4,99 Euro). Wie aber Netflix innerhalb von neun Monaten mit Unterstützung von Partner Microsoft sein Werbeangebot aus dem Boden stampfte, ließ alte Startup-Tugenden erahnen: Das Unternehmen kann immer noch schnell und flexibel reagieren. Die Folge: In den USA war Netflix ein paar Wochen früher mit einem Sparabo am Start als Disney+. Bleibt nur die Frage: Wechseln viele Bestandsabonnenten zum günstigeren Angebot oder führt die Produkterweiterung zu Nettoneukunden?

Bewegung in Deutschland

In Deutschland sorgte Ende Oktober die Nachricht der US-Wirtschaftsseite Bloomberg für großes Aufsehen, dass der Mutterkonzern Comcast prüfe, Sky Deutschland zu verkaufen. Das geschah vor dem Hintergrund des durchwachsenen Q3-Berichts, in dem Comcast eine Goodwill-Abschreibung von 8,6 Milliarden Dollar auf das gesamte Sky-Geschäft bekannt gab, für das die US-Amerikaner im Jahr 2018 noch 39 Mrd. Dollar bezahlten. Dass die Beraterfirma PJ Partners tatsächlich Sky Deutschland Konkurrenten anbot, erfuhr man vor allem über deren Absagen. Der jetzt noch gehandelte Internetdienstanbieter United Internet muss sich bei einem potenziellen Einstieg die Frage gefallen lassen, was von Sky Deutschland übrig bleibt, wenn das Pay-TV-Angebot aus der Sky-Familie herausgelöst wird, das Geld für das Sport-Premium-Produkt Fußball zum Beispiel in Form der Champions-League-Rechte fehlt und die Verträge mit Warner Bros. Discovery (WBD) über HBO-Serien endlich sind. Eventuell wäre das dann auch die Gelegenheit, den für das Frühjahr 2023 in den USA geplanten, zusammengelegten Streamingdienst aus HBO Max und Discovery+, der wahrscheinlich Max heißen wird, auch für Deutschland vorzuziehen. Wobei WBD in der aktuellen Post-Merger-Sparsituation für alle Lizenzeinnahmen dankbar sein müsste, gerade wenn sie noch bis 2025 laufen. Mittelgroße Streamingdienste wie Lionsgate+ dagegen ziehen sich wegen zu hoher Ausgaben des Mutterkonzerns und der fehlenden Wirtschaftlichkeit bis März 2023 aus dem deutschen Markt zurück. Die skandinavische Viaplay Group verschiebt den geplanten Launch seines Streaming-Angebots von Ende 2023 auf unbestimmte Zeit. Die erste Konsolidierungsphase in den Streaming Wars zeigt sich eben auch im wichtigen deutschen Markt nicht nur durch zusätzliche AVoD-Angebote und FAST-Channels. Bei der RTL Group verabschiedete man sich wiederum nicht nur von der Person des Co-CEO von RTL Deutschland, Stephan Schäfer, sondern wahrscheinlich auch von dessen zu anspruchsvollen "One App, All Media"-Idee beim Streaming-Angebot RTL+. Musik und Podcasts haben jetzt bereits eine eigene App. Zur ursprünglichen eierlegende Wollmilchsau von einer App, die Magazine, Filme, Serien und Musik vereinen sollte, wird RTL-Group-CEO Thomas Rabe inzwischen intern mit dem Satz zitiert: "Das ist dann die Super-App, die alles kann, aber niemand will."

Harfußfrau vs. Drachenreiterin

Der zweite Moment, als 2022 Netflix ziemlich alt aussah: Im Abstand von nicht einmal zwei Wochen schickten Warner Bros. Discovery via HBO und Sky und Amazon via Prime Video im August und im September "House of the Dragon" und "Die Ringe der Macht" zwei Fantasy-Serien ins Rennen. Und nicht nur das: Jeweils Spinoff-Produktionen, die als Prequels zeitlich weit vor der Haupthandlung angesiedelt wurden. Ausgestattet mit gigantischen Produktions- und Marketingbudgets, schien es so, als ob die Ära der Streaming-Plattformen einen neuen Höhepunkt erreichte. Jenseits der nicht restlos geklärten Frage, welche mehr angeschaut wurde: Gefloppt ist keine von beiden. Der Rückgriff auf altbewährte Fantasy-Welten streichelte nicht nur weitgehend die Fanseelen, sondern dürfte auch angespannte Investoren-Nerven beruhigt haben: Im Streamingmarkt, da ging noch was, auch wenn beide Produktionen das Serien-Storytelling nicht neu erfanden. Dann reicht es, wenn mit- pars pro toto - Harfüßlerin Elanor Brandyfuß ("Die Ringe der Macht") und Drachenreiterin Rhaenyra ("House of the Dragon") neue Figuren eingeführt werden, um einen wichtigen Aspekt diesen Jahres festzuhalten: Dass nämlich die Franchisierung in der Streaming-Produktion weiter voranschritt. Disney hat dies schon lange erkannt und schob mit "Obi-Wan Kenobi" und "Andor" weitere "Star Wars"-Serien nach.

FAST-Dynamik

In der Kategorie Akronym des Jahres gewann FAST, also Free Ad-Supported Streaming TV. Gemeint ist damit nur, dass traditionelles Fernsehen - linear und werbefinanziert - auf internetfähige Endgeräte übertragen wird. Wo man dann Pluto TV und viele andere Plattformen (Waipu TV, Rakuten TV, Samsung TV Plus etc.) findet, die FAST-Channels bündeln. Neu war FAST-Distribution nicht, doch erkannten im Jahresverlauf viele Branchenakteure erst so richtig, welche Marktdynamik frei empfangbare TV-Kanäle vor allem wegen steigender Connected TV-Nutzung (CTV) entwickelt haben. Was auch auf den Münchner Medientagen des Öfteren zu hören war: Die Nachfrage seitens der Konsumenten, die nicht ständig im On Demand-Modus unterwegs sein wollen, sondern der guten, alten Lean Back-Rezeption etwas abgewinnen können, sei vorhanden. 2023 könnte übrigens die Abkürzung HVoD in den Branchen-Talk einsickern: Hybrid Video on Demand, die die Kombination aus SVoD und AVoD und z.B. den neuen Netflix-Werbetarif bezeichnen soll. Was, wie in einer Kommentarspalte zu lesen war, nicht auf allgemeine Zustimmung stieß: "Das Letzte, was unsere Branche braucht, ist ein weiteres Akronym."

Hype um "Wednesday"

Am Ende des Jahres wird trotz "House of the Dragon" und "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", "Stranger Things" und "Dahmer" sowie "Euphoria", "Star Wars"- und Marvel-Kram ein kleines morbid-depressives Teenager-Mädchen namens "Wednesday" alles in den Schatten gestellt haben, was die Popularität angeht. Ausgemacht war das Anfang des Jahres noch nicht, weil der letzte popkulturelle Einschlag der Addams Family bis in die 1990er-Jahre zurückgeht und auch eher ein Einstupser in den Kinos war. Aber die Fokussierung auf die titelgebende Außenseiter-Tochter mit coolen Onelinern und einer überzeugenden Jenna Ortega in der Hauptrolle trifft einen Nerv. In den ersten zwölf Tagen erreichte "Wednesday" umgerechnet 115 Mio. Netflix-Haushalte weltweit und befindet sich mit Siebenmeilenstiefeln auf der Jagd nach dem "Squid Game"-Allzeitrekord. Ganz stark dabei halfen Social-Media-Plattformen wie TikTok, auf denen etwa der berüchtigte Ortega-Tanz nachgestellt wird. Allein der Hashtag #WednesdayAddams erreichte dort in den ersten Tagen mehr als zwölf Mrd. Aufrufe.

Echt jetzt, Marktforschung?

Kein Tag verging 2022, an dem keine neuen Marktforschungsdaten zum Thema Streaming in all seinen Verästelungen erschienen. Prognosen, Schätzungen und andere Behauptungen: Dass tagtäglich eine Vielzahl von Statistikprofis Zahlen zum Streaminggeschäft auswerfen, hat ein wenig mit der Intransparenz der Branche zu tun, die Streaming-Markforschung erst zum lukrativen Geschäftsfeld macht. Aber musste man alles glauben? Oder überhaupt verstehen? Parks Associates behauptete kürzlich, dass in den USA 23 Prozent aller Internet-Haushalte neun Streamingdienste abonniert hätten. Oder mehr. Wurden in die Berechnung kostenfreie Portale mit Werbung einbezogen? Man weiß es nicht. Im Überbietungswettstreit der Marktforscher kam es immer mal wieder zu skurrilen Auswüchsen: So schufen die meistens sehr klugen Leute von Ampere Analysis eine Korrelation, bei der Monatstarife von Streamern ins Verhältnis zum Content-Marktwert pro Monat gesetzt wurden. Verstanden? Also: Laut Ampere betrug der gewichtete Abotarif von Paramount+ in den USA 5,94 Dollar; der geschätzte Wert aller Inhalte 8,62 Dollar - ebenfalls pro Monat. Wie lässt sich seriös der Marktwert einer kompletten Plattform-Library auf einen Monatsbetrag herunter rechnen?

Joerg Rumbucher/Michael Müller