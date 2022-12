Studiokomplex am Hafen Wien geplant

Im kommenden Frühjahr ist der Baubeginn für einen 3.300 Quadratmeter großen Komplex mit zwei Filmstudios am Hafen Wien geplant, der Anfang 2024 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Das zur Wien Holding gehörende Unternehmen Hafen Wien und die HQ7 Studios planen gemeinsam die Errichtung eines rund 3.300 Quadratmeter großen Studiokomplexes, auf dem zwei eigenständige Studiohallen mit einer Größe von rund 2.000 bzw. 1.000 Quadratmetern untergebracht werden sollen. Einer Mitteilung zufolge sind beide Hallen so ausgestattet, dass zwei Produktionen unabhängig voneinander zur gleichen Zeit realisiert werden können. Darüber hinaus können auf dem angrenzenden HQ7-Gewerbe-Komplex Produktionsbüros sowie Räumlichkeiten für Kostüme, Maske, Werkstätten, Ateliers und Lager anzumieten.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sagt über das Projekt: "Die Errichtung der HQ7 Studios ist der finale Puzzlestein, um Wien als internationalen Produktionsstandort optimal zu positionieren. Bereits im März haben wir mit dem 'Vienna Film Incentive' ein neues Werkzeug geschaffen, um internationale Film-, Serien- und erstmals auch Streamingprojekte zu fördern. Erste Erfolge können wir damit bereits verzeichnen. Mit der Errichtung des neuen Studios können wir nationalen und internationalen Produktionen eine neue, professionelle Umgebung anbieten, die mit Hollywood mithalten kann. Am Wichtigsten: Wien als Drehort bedeutet Aufträge für die lokale Wirtschaft, eine Bandbreite an Arbeitsplätzen, zusätzliche Nächtigungen für die Hotellerie und die Steigerung der touristischen Attraktivität unserer Stadt."

Anu Shanker, Managing Director HQ7 Studios, erklärt: "Nach einem knappen Jahrzehnt ohne Filmstudios in Wien, freut sich die CC Real International und ihre Tochtergesellschaft HQ7 Studios, eine Global Industry Standard Umgebung für Filmproduktionen anbieten zu können. Die Kombination von einzigartigen, regionalen Originalkulissen und einer professionellen Studioumgebung ist ein Plus für Produzent*innen aus aller Welt. Österreichische Filmschaffende sind international durch ihre einschlägigen Expertisen sehr gefragt und gut etabliert. Nun gilt es einen Impuls zu geben, um diese Expertise verstärkt auch in Österreich zu halten, auszubauen und dadurch auch internationale Produktionen mit ihrem gesamten Volumen, inklusive Pre- und Postproduktion, nach Wien zu holen. Es soll dem österreichischen Film und Filmschaffenden ermöglicht werden, unter verbesserten Umständen den erfolgreichen Weg fortzuführen. Wir sind weit mehr als nur ein Punkt im Drehplan."

Mit dem Bau des Studiokomplexes, der sich im Eigentum der Hafen Wien befinden und von der HQ7 Studios GmbH betrieben werden wird, soll im kommenden Frühjahr begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant.