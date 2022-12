Sky-Serie "Django" startet 2023 mit Doppelfolgen

Die Sky- und Canal+-Serienproduktion "Django" mit Matthias Schoenaerts in der Hauptrolle startet ab 17. Februar auf Wow und Sky Q in Deutschland in Doppelfolgen. Das lose an den gleichnamigen Italowestern-Kultklassiker angelehnte Format mit Lisa Vicari und Noomi Rapace in weitere Rollen kommt dann ab 21. Februar linear zu Sky Atlantic.

"Django" ist in allen Sky-Märkten sowie auf Canal+ in Frankreich, Schweiz, Benelux und Afrika zu sehen. Die Serie erzählt die Geschichte eines Verbrechers auf der Suche nach der Wahrheit über das Massaker an seiner Familie, die ihn zu einem noch härteren Kampf führen wird. Das Ganze spielt im Texas des 19. Jahrhunderts im Western-Setting. Der Hochglanz-Trailer zeigt, dass deutlich weniger Schmutz und gar keine stilprägende Italowestern-Musik zum Einsatz kommt.

"Django" ist eine zehnteilige Serie, produziert von Cattleya (Teil der ITV Studios) und Atlantique Productions (Teil von Mediwan) und koproduziert von Sky Studios und Canal+ für Sky und Canal+, in Zusammenarbeit mit StudioCanal TV und Odeon Fiction sowie mit Unterstützung des Italienischen Kulturministeriums und der Regierung Rumäniens.

Die ersten vier Episoden entstanden unter der Regie von Francesca Comencini, die auch als künstlerische Leiterin der Serie fungierte. David Evans und Enrico Maria Artale führten bei den Episoden fünf bis zehn die Regie. Gefilmt wurde in Rumänien, zwischen Racos, Bukarest und in der Donauregion."Django" eine italienisch-französische Koproduktion, kreiert und geschrieben von Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli, die auch gemeinsam mit Francesco Cenni und Michele Pellgrini das Serien-Treatment verfasste. Max Hurwitz vervollständigt das Autorenteam.