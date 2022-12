Cinema Vision 2030 geht in die Verlängerung

Im Juni dieses Jahres als zweitägiges Event im Kino International (und online) abgehalten, wird die Innovationskonferenz Cinema Vision 2030 im kommenden Jahr fortgesetzt - und das im unmittelbaren Vorfeld der Berlinale, am Mittwoch, den 15. Februar. Erneut laden die drei Kinoverbände im Rahmen des BKM-geförderten Projekts "Neustart Kino" zu einer gemeinsamen, federführend von der AG Kino-Gilde verantworteten Veranstaltung in das Berliner Kino International.

Die diesmal eintägige Konferenz wartet erneut mit international besetzten Panels auf, wird diesmal aber auch von einem Workshop vor Ort flankiert. Die Panels werden zudem erneut live online übertragen.

Thematisch geht es um eine Weiterentwicklung der Inhalte aus dem Sommer, diesmal sollen auch die Verleiher als Partner der Kinos stärker einbezogen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wieder mehr Menschen vom Kinoerlebnis überzeugt werden können und wie das Publikum wiedergewonnen, aber auch längerfristig gehalten werden kann.

Als Schwerpunktthemen skizziert die AG Kino-Gilde die Punkte "Filmprogramm, Events, Festivals: Das Kinos als lokaler Kulturort", "Zielgruppen analysieren, entwickeln und binden", "Junges Publikum gewinnen: Chance Kulturpass" und "Optimierungspotential für die Marketingarbeit von Kinos und Verleihern". Die so gewonnen Perspektiven fließen demnach in ein Innovation-Lab Kino-Verleih ein, das am Folgetag ebenfalls in Berlin stattfindet.

Die Konferenz richtet sich an alle Kinotypen und spricht sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter:innen in allen Bereichen an. Die Online-Übertragung der Panels ist kostenlos. Die Teilnahme vor Ort kostet für alle Mitglieder der Kinoverbände 35 Euro, für alle anderen Gäste 55 Euro. Die Konferenz wird am Abend des 15. mit einem Empfang im Foyer des Kino International beschlossen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.cinemavision2030.de.