Iris Ostermaier wird Global CFO bei RTL AdAlliance

Mit Wirkung zum 9. Januar wird Iris Ostermaier Global Chief Financial Officer der neu gegründeten RTL AdAlliance. In dieser Funktion wird sie an Stéphane Coruble, CEO von RTL AdAlliance, berichten. Das gab das Unternehmen am heutigen Mittwoch bekannt.

Die RTL AdAlliance wurde durch den Zusammenschluss von RTL AdConnect, G+J iMS und dem Vermarktungsgeschäft von Smartclip gegründet, um ein "internationales Total Media Sales House" für die RTL Group und weitere Premium-Publisher zu schaffen.

Ostermaier verfügt über 20 Jahre Management- und Führungserfahrung in der Medienbranche mit dem Schwerpunkt Finanzen und kaufmännische Prozesse. Von 2010 bis 2019 war sie Teil des Management-Teams des Auktions-Shopping-Senders 1-2-3.tv, zunächst als CFO, ab 2012 zusätzlich als CEO. Anfang 2019 startete sie als CFO bei der Produktionsfirma Bavaria Film, wo sie Ende Oktober auch als Geschäftsführerin aufhörte.

Der CEO von RTL AdAlliance, Stéphane Coruble, kommentiert: "Mit der Ernennung von Iris Ostermaier zur CFO von RTL AdAlliance gehen wir den nächsten Schritt zur weiteren Stärkung des Top-Management-Teams unseres neu gegründeten Unternehmens. Iris Ostermaier wird den Transformationsprozess beim Aufbau von RTL AdAlliance unterstützen, ich wünsche ihr viel Erfolg in ihrer neuen Rolle. Unser motiviertes Management-Team wird weiterhin mit Begeisterung die Strategie von RTL AdAlliance umsetzen, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen und dabei alle wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmensführung zu berücksichtigen."

Chief Digital Officer und stellvertretender CEO von RTL AdAlliance, Oliver Vesper, ergänzt:"Mit ihrer großen Erfahrung wird Iris Ostermaier eine große Bereicherung für RTL AdAlliance sein. Unser gemeinsames Ziel ist, der europäische Champion für die Vermarktung sowie den Verkauf von technologischen Werbelösungen zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr."