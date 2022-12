Gastbeitrag: "Zeitenwende?"

Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz, bilanziert in einem Gastbeitrag für Blickpunkt: Film ein filmpolitisches Jahr, das wichtige Weichenstellungen, vor allem aber auch neue, erhebliche Herausforderungen für die Filmbranche sah - und er wagt einen Ausblick auf 2023:

Die Folgen der Coronapandemie und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind auch an den Filmsets und in den Studios täglich spürbar. Unsicherheiten, Kostensteigerungen und Coronarisiken prägen den Produktionsalltag. Gleichzeitig steckt die Film- und Fernsehwirtschaft mitten in der Transformation zu mehr Konvergenz und mehr Nachhaltigkeit. Auch für uns ist 2022 das Jahr der Zeitenwende.

Zur Berlinale stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus der Branche. Nicht nur der rote Teppich des Filmfestivals wird seit Jahren grün produziert. Die Branche hat im Arbeitskreis Green Shooting selbst ökologische Mindeststandards entwickelt und mit "100 Grünen Produktionen" ein ehrgeiziges Pilotprojekt für eine effektive Transformation gestartet. Das Signal von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass die Politik im Dialog mit der Branche und ihren zentralen Institutionen nun verpflichtende Nachhaltigkeitskriterien gestalten will, war eine Wegmarke, die die Branche vor anspruchsvolle, aber nötige Herausforderungen stellt.

Die BKM verkündete mit Vertreter:innen der Länderförderer, der Filmförderungsanstalt (FFA) und des Arbeitskreises Green Shooting, dass schon ab dem kommenden Jahr vereinheitlichte Kriterien gelten sollen. Nur wenn diese auch in der Produktionsrealität umsetzbar sind, werden sie die gewünschte Steuerungswirkung entfalten können. Daher ist der gemeinsame Weg von Produktionsbranche, Sendern und Politik besonders zu begrüßen.

Das Megathema, das mehr und mehr in den Mittelpunkt der filmpolitischen Verbandsarbeit rückt, ist der wachsende Bedarf an qualifiziertem Personal. Der Weiterbildungsverbund Media Collective hat hierzu in diesem Jahr erstmalig umfassende Branchenzahlen vorgelegt. Das Ergebnis: Der Fachkräftemangel ist auch in der Film- und Fernsehbranche deutlich spürbar. Um dieser Entwicklung aktiv entgegenzusteuern, veröffentlichte die "PAIQ Produzentenallianz Initiative für Qualifikation" den "Career Guide Film: Arbeit und Ausbildung für Kino, Streaming und TV". Auf über 200 Seiten bietet das Nachschlagewerk erstmals einen systematischen Überblick zu Aus-, Studien- und Weiterbildungsangeboten, die für eine anschließende Tätigkeit in der Bewegtbildproduktionsbranche qualifizieren. Darüber hinaus stellt der Guide die Vielfältigkeit und Attraktivität der Branche als Arbeitsmarkt dar.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde auch die Filmbranche von einer Welle der Solidarität erfasst. Die Produzentenallianz hat in Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften der Kultur-, Film- und Medienbranche das Jobportal new-start.media auf den Weg gebracht und ukrainischen Geflüchteten neue Chancen eröffnet. Und auch im Produktionsalltag sind die Folgen spürbar: Seit dem 24. Februar sind die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Energie- und Materialkosten in die Höhe geschossen. Lieferkettenschwierigkeiten, Lohnsteigerungen und schwankende Benzinpreise haben Kostenkalkulationen 2022 zu einer besonderen Herausforderung gemacht. Die Politik hat hier durch breit angelegte Entlastungspakete die Folgen auch für Unternehmen abgemildert. Doch zum Jahresende überlagern sich die Problemfelder, so dass viele Unternehmen mit Sorge in die nahe Zukunft blicken. Die diesjährige Herbstumfrage der Produzentenallianz hat die Kostensteigerungen auf durchschnittlich 15 Prozent beziffert. Hinzu kommt das Auslaufen der staatlichen Coronahilfen und damit der produktionsnotwendigen Ausfallfonds. Die von Bund und Ländern mitgetragenen Absicherungsinstrumente waren in den letzten Jahren Voraussetzung für ein Fortbestehen der Produktionsbranche unter Pandemiebedingungen. Sie haben zusammen mit den strengen Schutzmaßnahmen die Risiken beherrschbar gemacht und ein Mindestmaß an Planungssicherheit hergestellt. In einem Kraftakt war es der Produzentenallianz gelungen, Bund und filmfreundliche Länder dazu zu bringen, die Fonds ein letztes Mal zu verlängern.

Diesen Zangengriff aus Kostensteigerungen und weiter bestehenden Coronarisiken für die Branche zu lösen und Sender, Streamer und Politik zur Anerkennung der Problemlage zu bringen - darin besteht im neuen Jahr unsere Hauptaufgabe. Insbesondere im Werbemarkt kommt eine neue Volatilität hinzu. Die Produzentenallianz ist dazu mit allen relevanten Branchenpartnern in Gesprächen. Für die Kinofilmproduktion bedeuten die Kostensteigerungen ein gravierendes Finanzierungsproblem. Denn die Mehrkosten treffen auf einen anhaltenden Trend sinkender Produktionsbudgets. Mit einem Durchschnittsbudget von nur noch 2,2 Mio. Euro weist das Filmstatistisches Jahrbuch 2022 der SPIO einen neuen Negativrekord aus. Dieser Entwicklung gilt es mit aller Entschiedenheit entgegenzuwirken. Dies wird nur mit einer grundlegenden Reform unserer Filmförderungsinstrumente gelingen.

Wie eine mutige Reform der Filmförderung aussehen kann, zeigt in diesem Jahr Österreich. Mit einem neuen Anreizmodell zur nachhaltigen Stärkung des Film- und Fernsehstandorts Österreich wird unser Nachbarland auch international wettbewerbsfähiger und attraktiver. Das Anreizmodell in Österreich schafft das, was sich die deutsche Bundesregierung vorgenommen hat: Es ebnet den Weg für eine einfachere, transparente und nachhaltige Neuordnung des Filmfördersystems - und setzt bewusst einen Impuls für die mittelständische inländische Produktionswirtschaft. Aus Sicht der Produzentenallianz ist ein zuschussbasiertes und ungedeckeltes Fördermodell wie dieses auch Vorbild für Deutschland. Die "Ampel" sollte nach Wien schauen!

Die Aufstockung des German Motion Picture Fund (GMPF) in diesem Jahr war eine gute Nachricht, denn sie schaffte kurzfristig mehr Planungssicherheit. Langfristig wird nur ein einfaches und effektives Fördermodell das Potenzial der Branche entfalten. In diesem Sinne gilt es auch, die nochmalige Verlängerung des Filmförderungsgesetzes (FFG) für eine mutige Reform zu nutzen. Ziel sollte sein, die Säulen der Filmförderung in Deutschland im Zusammenhang zu diskutieren und neu aufzustellen: das FFG mit dem Kern der Kinofilmförderung, die Fördersysteme des Bundes, wie den GMPF und den DFFF, sowie die Einführung einer Investitionsverpflichtung für Streaming-Plattformen.

Nur wenn es gelingt, auch die neuen Player mehr in die Verantwortung zu nehmen, werden wir hier zu fairen Wettbewerbsbedingungen kommen. Klar ist: Politik und Branche müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es ein gewonnenes Jahr für die Debatte und kein verlorenes Jahr für die Filmbranche wird.

Trotz aller Herausforderungen bot auch dieses Jahr echte Höhepunkte: Die europäische Animationsbranche traf sich zur ersten Ausgabe der "Animar - 1st European Animation Convention" in Barcelona. Einmal mehr wurde hier deutlich: Die Animationsbranche denkt europäisch. Sie setzt auf Koproduktionen und braucht verlässliche Förder- und Rahmenbedingungen. Gabriela Sperl wurde für ihr bisheriges Lebenswerk als herausragende Produzentenpersönlichkeit mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis 2022 ausgezeichnet. Im Juni wurde erstmalig der Deutsche Entertainment Award (DEA) vergeben. Gerade weil sich die Debatte um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks um Einschränkungen bei der Unterhaltung drehte, darf immer wieder daran erinnert werden: Entertainmentproduktionen sind Publikumsmagneten, die besonders viele Menschen erreichen. Um diesem Segment mehr Ansehen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung und mehr Nachwuchs zu verschaffen, wurde der DEA ins Leben gerufen. Das Besondere: Die Trophäe wird von der Branche für die Branche vergeben.Von Nachhaltigkeitskriterien bis zur Reform der Film- und Fernsehförderung steht unsere Branche vor wegweisenden Entscheidungen. Im Jahr 2022 hat die Branche ihre Resilienz bewiesen. 2023 müssen Produktionsbranche, Politik und Auftraggeber den großen Sprung wagen, damit die deutsche Branche nicht im Klein-Klein hängen bleibt, sondern am weltweit wachsenden audiovisuellen Markt partizipiert.