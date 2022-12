Kaufcharts: Claude, die dritte

Der Toptitel der letzten Wochen - "Top Gun Maverick" - ist nicht mehr der alleinige Herrscher der deutschen Kaufcharts. Im DVD-Ranking von GfK Entertainment gelang es "Monsieur Claude und sein großes Fest" sogar den Spitzenplatz zu erobern und den Paramount-Blockbuster auf Rang zwei zu verweisen. Zweiter Neueinsteiger in die Top-10 ist die vierte Staffel der "Star Trek"-Serie "Discovery", die sich den Bronzeplatz sichern kann.-Die sechste "Better Call Saul"-Season klettert als New Release nur bis Position 14.

Dagegen schafft in den Blu-ray-Kaufcharts die vierte "Westworld"-Staffel zumindest den Einstieg auf Rang zehn. Etwas besser schnitt die Musik-Doku "Moonage Daydream" ab, die sich Platz neun sichert. Ein neues "Pulp Fiction"-Steelbook steigt neu auf Rang vier ein, "Star Trek: Discovery" geht ebenfalls auf die Drei. Aber: Auch im Blu-ray-Segment erwies sich "Monsieur Claude und sein großes Fest" als höchster Neueinsteiger: Rang zwei. Nicht zu verdrängen war jedoch Überflieger "Top Gun Maverick" , von dem man annehmen muss, dass er der erste Anwärter auf die Auszeichnung bestverkaufter Titel 2022 sein wird.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf