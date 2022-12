Foto des Tages: Drehende von "Zielfahnder - Polarjagd" (AT): W&B Television produziert im Auftrag der ARD Degeto und des WDR einen neuen Film der erfolgreichen Thrillerreihe

Produktion

Gerade endeten die Dreharbeiten von "Zielfahnder - Polarjagd" (AT). Ulrike C. Tscharre und Hanno Koffler (im Bild) jagen als Zielfahnder Hanna Landauer und Lars Röwer Verbrecher bis in die entlegensten Winkel der Welt. In ihrem dritten Fall heften sie sich in Nordschweden an die Fersen eines hochgefährlichen Stalkers. Regie führte Sebastian Ko, das Drehbuch stammt von Dagmar Gabler, die Kamera führte Christoph Krauss. Produzent:innen sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Oliver Vogel und Susanne Hildebrand. Foto: ARD Degeto/WDR/Nik Konietzny (PR-Veröffentlichung)