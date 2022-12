MV Filmförderung unterstützt "Schimmelreiter" und Debütfilm "Ich sterbe, kommst du?"

Zwei Spiel- und ein Animationsfilm erhielten in der dritten Sitzung des Jahres Produktionsförderung von der MV Filmförderung. 250.000 Euro erhielt die Literaturverfilmung "Der Schimmelreiter" nach Theodor Storms gleichnamiger Novelle, die Regisseurin Francis Meletzky in Szene setzt. Die deutsch-österreichische Koproduktion (deutscher Partner: B+M Entertainment) soll mit Beteiligung ansässiger Kreativer und Dienstleister in einem Küstendorf in Mecklenburg-Vorpommern gedreht werden. Ebenfalls 250.000 Euro ging an den Debütfilm "Ich sterbe, kommst du?", bei dem Autor und Regisseur Benjamin Kramme mit Mafilm zusammenarbeitet. Protoplanet wurde für die Produktion des Animationskurzfilms "Vor meiner Tür auf einer Matte" von Antje Heyn mit 40.000 Euro unterstützt. Das Projekt entsteht nach dem gleichnamigen Kinderbuch der Autorin und Illustratorin Nadia Budde.

Im Bereich Stoffentwicklung wurden zwei Dokumentarfilme ("Quo Vadis Hungaria?" von Roland Possehl mit den Ko-Autoren Áron Szentpéteri und Florian Huber; "Gemeinsam sein" von Sabrina Dittus), ein Spielfilm ("Der Ofensetzer" von Christian Ahnsehl) sowie das Serienprojekt "Lubmin" von Kinescope Film und dem Autorentrio Florian Ross, Ronny Schalk und Arend Remmers gefördert.

Darüber hinaus vergibt die MV Filmförderung weitere 21.700 Euro in den Bereichen Abspiel- und Talentförderung sowie für die Stoffentwicklung eines Animationsfilms. Gesamt flossen bei der dritten Sitzung des Jahres 627.700 Euro.

Alle Förderungen im Überblick