Paramount bindet Damien Chazelle an sich

Am 23. Dezember startet "Babylon - Rausch der Ekstase", den Damien Chazelle für Paramount inszeniert und seine Ehefrau und Partnerin bei Wild Chickens Productions, Olivia Hamilton, produziert hat, in den US-Kinos. Jetzt haben beiden Unternehmen einen First-Look-Deal abgeschlossen.

Im Vorfeld des US-Kinostarts von Babylon - Rausch der Ekstase" am 23. Dezember haben Paramount Pictures und Wild Chickens Productions, die gemeinsame Firma von Oscargewinner Damien Chazelle (La La Land") und seiner Ehefrau Olivia Hamilton, einen auf mehrere Jahre ausgelegten First-Look-Deal abgeschlossen. Wie US-Branchenmedien berichten, umfasst die Vereinbarung Filme, die von Chazelle inszeniert und von Wild Chickens Productions produziert werden. Bei "Babylon - Rausch der Ekstase" hat Chazelle nach eigenem Drehbuch Regie geführt, Hamilton ihr Debüt als Produzentin gegeben.

"Damien ist einer der seltenen Autorenfilmer und hat eine unglaubliche Spur in der Filmlandschaft hinterlassen. Es ist ein Beweis für die erstklassigen Produktions-, Marketing- und Distributionsteams des Studios, dass er und seine Produktionspartnerin Olivia sich entschieden haben, Paramount zu ihrer kreativen Heimat zu machen", erklärt Brian Robbins, President und CEO von Paramount Pictures.

"Es ist eine Ehre für uns, zur Paramount-Familie zu gehören. Wir sind Brian, Michael und Daria (Anm. d. Red.: Michael Ireland und Daria Cercek, Co-Presidents der Paramount Pictures Motion Picture Group) und jedem bei Paramount so dankbar, dass sie an uns, den Wert des originären Storytelling und das Kinoerlebnis glauben", betonen Chazelle und Hamilton in einem gemeinsamen Statement.