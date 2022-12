Jana Cernik und Jutta Wille: "Völlig an der Realität vorbei"

Am 5. Mai 2002 im Rahmen der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen gegründet, feiert die AG Kurzfilm seit vergangenem Mai ihr 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass und im Vorfeld des Kurzfilmtages sprachen wir mit Jana Cernik und Jutta Wille, die den Verband seit August 2013 als Geschäftsführerinnen leiten.

BLICKPUNKT: FILM: Einen besonderen Höhepunkt für den Kurzfilm hält dieses Jahr am 21. Dezember noch bereit: Wie hat sich das Format des bundesweiten Kurzfilmtages seit 2012 entwickelt?

JANA CERNIK: Unser vielschichtiges Portfolio richtet sich hauptsächlich an die Branche. Daher ist der Kurzfilmtag, mit dem wir uns direkt an das Publikum wenden, eine Besonderheit - und war über die letzten zehn Jahre hinweg auch eine Art Labor im Bereich audience development, innerhalb dessen wir viel ausprobieren konnten - gerade auch in der Arbeit mit Zielgruppen, die sich üblicherweise außerhalb der "Kurzfilm-Blase" befinden. Wir haben beispielsweise sehr frühzeitig inklusive, barrierefreie Programme aufgenommen - und wir haben festgestellt, dass es sehr gut funktioniert, wenn wir gezielt für und gemeinsam mit bestimmten Zielgruppen kuratieren. Das gilt etwa für ein Seniorenprogramm, das wir seit Jahren gemeinsam mit älteren Kurzfilm-interessierten Menschen gestalten. In diesem Jahr ist ein Programm hinzugekommen, das nach gleichem Muster entstanden ist und sich mit migrantischen Perspektiven befasst. Über die Jahre haben wir zudem strukturelle Werkzeuge entwickelt, mit denen wir die Präsenz des Kurzfilmtages gerade im ländlichen Raum stärken, darunter regionale Koordinator:innen oder den Kreativpreis, mit dem besonderer Ideenreichtum bei der Umsetzung einer Veranstaltung gewürdigt wird. Und wir arbeiten mit thematischen Fokussen - in diesem Jahr "Ich sehe was, was du nicht siehst..." anhand derer wir die Programme kuratieren, um so weitere Orientierung zu bieten, und auch Menschen besser ansprechen zu können, die mit Kurzfilm bislang nicht so sehr in Berührung gekommen sind.

JUTTA WILLE: Auch wenn wir die Zahlen gar nicht immer so wichtig finden, kann man doch hervorheben, dass die Anzahl der Veranstaltungen zum Kurzfilmtag kontinuierlich gewachsen ist. 2019 waren es 384 Veranstaltungen, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs standen wir für dieses Jahr schon bei über 450. Das ist eine tolle Entwicklung, zu der viele engagierte Menschen gerade im ländlichen Raum beitragen.

B:F: Der kürzeste Tag des Jahres ist ein denkbar einprägsames Datum für den Kurzfilmtag. Gab es dennoch jemals Überlegungen, das Format in eine Jahreszeit zu ziehen, die womöglich noch andere Eventformen zulässt?

JANA CERNIK: Der kürzeste Tag ist der zentrale Aufhänger, deswegen planen wir an dieser Stelle keine Veränderung - auch wenn uns gerade von Kinos schon vereinzelt kommuniziert wurde, dass der Termin mit dem lebhaften Weihnachtsgeschäft kollidiert. Grundsätzlich soll dieser Aktionstag dazu animieren, Kurzfilme auch an den restlichen 364 Tagen zu zeigen. Ein zusätzliches Event dieses Ausmaßes würde ehrlicherweise unsere Kapazitäten sprengen, denn die Vorbereitung des Kurzfilmtages dauert fast zwölf Monate, da sind viele Kräfte gebündelt.

JUTTA WILLE: Einzelne Kinos mögen vielleicht Probleme mit dem Termin haben, aber Kinos machen nicht einmal die Hälfte der Veranstaltungsorte aus. Mancher Rahmen, der sehr auf den Jahresabschluss gemünzt ist, würde zu einem anderen Termin auch gar nicht recht funktionieren. Ohnehin gibt es auch am 21. Dezember Open-Air-Veranstaltungen, in Erfurt findet zum Beispiel seit Jahren eine nächtliche Kurzfilmwanderung statt.

B:F: Welcher Ausspielweg ist über das gesamte Jahr hinweg der wichtigste für den deutschen Kurzfilm?

JUTTA WILLE: Das sind mit ganz großem Abstand die Festivals, von denen wir in Deutschland eine enorme Vielfalt haben; von kleinen, ehrenamtlich organisierten Veranstaltungen im ländlichen Raum bis hin zu einem Tanker wie den Kurzfilmtagen Oberhausen, in deren Rahmen die AG Kurzfilm am 5. Mai 2002 gegründet worden war und wo unser Jubiläumsjahr 2022 dann auch seinen Anfang nahm.

JANA CERNIK: Festivals finden ja auch in Kinos statt, abseits dessen hängt es aber sehr vom individuellen Engagement der Betreibenden ab, ob Kurzfilme dort auch außerhalb eines Festivalrahmens gezeigt werden. Natürlich gab es während der Pandemie einen Einbruch bei den Veranstaltungen, aber das ist wieder auf einem guten Weg. Die Kurzfilmagentur Hamburg hatte z.B. 2019 etwa 40.000 Kurzfilm-Vorführungen bei insgesamt 580 buchenden Veranstaltungen - davon 130 Kinos - und mit rund 1,4 Mio. Besuchen einen Peak erlebt, 2021 waren es immerhin rund 24.000 Vorführungen bei 380 Buchenden, davon 100 Kinos.

B:F: Gibt es gerade auf Ebene der Streamingdienste ungenutztes Potenzial?

JANA CERNIK: Darüber haben wir uns mit Vertrieben ausgetauscht - und das Problem bei großen Plattformen wie Netflix, Amazon oder Disney+ ist, dass sie zwar teils selbst Kurzfilme mit starker kommerzieller Ausrichtung produzieren, aber keine Lizenzeinkäufe tätigen, weil kein Interesse am künstlerischen Kurzfilm besteht. Anders ist das bei MUBI.

JUTTA WILLE: Das ist sehr unterschiedlich, teilweise werden Kurzfilme womöglich durchaus auf die großen Plattformen genommen, aber man findet sie dort nicht. Wo es, wie Jana schon sagt, sehr gut funktioniert, ist bei MUBI, weil ihnen die Länge der Inhalte egal ist, weil sie nur auf künstlerischen Anspruch abstellen. Letzteres ist etwas, das wir uns generell wünschen würden. Denn das Problem der extrem stark formatierten Schienen, in die der Kurzfilm nicht so recht passt, sehen wir ja auch im Fernsehen, immerhin wird man in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen immer mal fündig, gerade bei ARTE.

B:F: Welche Defizite sehen Sie generell bei der Finanzierung und Auswertung von Kurzfilmen?

JANA CERNIK: Das Kernproblem ist eine enorme Unterfinanzierung des gesamten Bereichs, von der Produktion über den Verleih bis hin zur Präsentation - und das erstreckt sich leider auch auf die Festivals als zentrale Plattform. Der Kurzfilm ist in unserem Fördersystem strukturell benachteiligt. Warum sind Kurzfilmverleiher von der Verleihförderung ausgeschlossen? Das Argument des fehlenden Kinostarts im engen Fördersinn greift doch zu kurz. Warum sind Produktionsförderungen auf nur 30.000 Euro bei der BKM gedeckelt - und auf gerade einmal 15.000 Euro beim Kuratorium junger deutscher Film? Warum ist man mitunter auf einen Antragstermin pro Jahr beschränkt? Minoritäre Koproduktionen sind nicht vorgesehen, es gibt keine Fördermittel für die Entwicklung... Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Der Kurzfilm ist Teil des Systems, aber das System tut so, als wäre das nicht der Fall, das ist ein zentraler Widerspruch. Aktuell wird ja intensiv über eine Neuaufstellung des Fördersystems auch jenseits des FFG diskutiert - ich bin sehr gespannt, ob man wirklich den Mut zu wichtigen, grundlegenden Veränderungen hat.

JUTTA WILLE: Es gibt Länderförderer, bei denen der Kurzfilm entweder gar nicht oder nur im Bereich des Nachwuchses stattfindet, wie zum Beispiel beim FFF Bayern. Das greift natürlich zu kurz. Und ein Kernproblem ist die Überformatierung, die gerade auch im Förderbereich stattfindet. Im FFG hört der Kurzfilm bei 30 Minuten auf, bei 79 Minuten (bzw. 59 für den Kinderfilm, Anm.d.Red.) fängt der Langfilm an, dazwischen existieren mittellange Formate für das FFG schlicht nicht. Das ist doch absurd.

B:F: Welche Bedeutung kommt dem Kurzfilm als Bühne für den Nachwuchs zu?

JUTTA WILLE: Natürlich wird an den Filmhochschulen viel mit dem Kurzfilm gearbeitet. Wir verwahren uns aber klar dagegen, dass er ein Nachwuchsformat sein soll. Der Kurzfilm steht auch für den künstlerischen Ausdruck gestandener Filmemacher:innen - und wenn man sich mal so die Nominierten und Preisträger:innen beim Deutschen Kurzfilmpreis ansieht, dann stammen über die Hälfte von ihnen aus der freien Szene. Alles, was sehr künstlerisch ist, besondere Handschriften trägt - das stammt von Leuten, die schon relativ lange dabei sind, gerade im Experimental- und Animationsfilmbereich.

B:F: Dass sich etablierte Filmschaffende dem Kurzfilm widmen, schließt aber doch nicht aus, dass er besondere Bedeutung für den Nachwuchs hat?

JUTTA WILLE: Klar, das ist ja offensichtlich, denn es hat auch etwas mit den Kosten und der zur Verfügung stehenden Zeit zu tun. Und es ist natürlich toll, wenn sich junge Leute im Rahmen von medienpädagogischen Angeboten mit dem Kurzfilm beschäftigen.

JANA CERNIK: Dass der Kurzfilm ausgesprochen wichtig für den Nachwuchs ist, ist gar keine Frage, schließlich ist er ein ideales Format, um sich auszuprobieren. Uns stört aber sehr, dass der Kurzfilm stets auf den Nachwuchs reduziert wird, dass die freie Szene - die in Deutschland sehr gut ausgeprägt ist - dabei untergeht. Über Preise bei Festivals für diese Werke wird kaum berichtet, weil es ja "nur" Kurzfilm ist - und das, obwohl es kaum ein deutscher Langfilm überhaupt in die Auswahllisten der A-Festivals schafft. Das zeigt das Ungleichgewicht der Wahrnehmung.

JUTTA WILLE: Gerade beim Experimental- und Animationsfilm gibt es in Deutschland viele Kreative wie etwa einen Matthias Müller oder einen Andreas Hykade, die international hoch angesehen sind, deren Werke immer wieder auf großen Festivals laufen, die hierzulande aber völlig unter dem Radar arbeiten.

B:F: Die besondere internationale Aufmerksamkeit für den deutschen Kurzfilm beginnt aber wiederum schon auf dem Level der Ausbildung - seit vielen Jahren werden regelmäßig Studentenoscars nach Deutschland geholt.

JUTTA WILLE: Nun ja, zum einen gibt es wenige Länder, die so viele etablierte Filmhochschulen und Studiengänge haben wie Deutschland. Und bei den Studentenoscars dominiert extrem der Hollywood-Geschmack. "Das ist was für den Studentenoscar" ist eine Etikettierung die impliziert, dass diese Filme häufig nicht auf wichtigen Festivals laufen - gerade beim Spielfilm.

B:F: Was sehen Sie als größten Erfolg der Verbandsarbeit in den vergangenen 20 Jahren?

JUTTA WILLE: Zunächst einmal, dass es uns noch gibt. Das ist ja nicht selbstverständlich, gerade am Anfang war es sehr schwierig, wie man sich vorstellen kann. Und es gibt uns nicht nur, sondern wir sind national wie international bestens vernetzt, sind zentraler Teil eines regen Austauschs innerhalb der Szene. Ansonsten, dass wir es im FFG nach mehreren Novellierungen am Ende z.B. geschafft haben, dass Kurzfilme auch kürzer als eine Minute und länger als 15 Minuten sein können - und dass keine deutsche Sprachfassung mehr gefordert wird, was völlig an der Realität vorbei ging, sondern eine Untertitelung ausreicht.

B:F: Und welche Ziele haben Sie sich für die kommenden 20 Jahre gesteckt?

JUTTA WILLE: Dass wir von dieser strukturellen Benachteiligung wegkommen. Es muss völlig egal sein, wie lang ein Film ist. In anderen Kunstgattungen fragt doch auch niemand nach den Abmessungen.

JANA CERNIK: Schauen wir doch nur einmal nach Frankreich: Dort wird der Kurzfilm nicht an den Rand gedrängt, sondern als Innovationsbereich wahrgenommen, der einfach dazugehört. Dieses Verständnis fehlt mir hierzulande extrem.

JUTTA WILLE: Mit einem solch grundlegenden Verständnis bräuchten wir auch nicht mehr über Probleme wie die Deckelung sprechen. Dann brauchen wir keine Schubladen mehr, dann ist die Länge eine rein künstlerische Entscheidung. Film ist Film!

B:F: Wie lauten Ihre aktuellen Kurzfilmempfehlungen - und wo kann man diese Werke sehen?

JANA CERNIK: Meine aktuelle Empfehlung ist einfach die Website kurzfilmtag.com, wo sich Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen am 21. Dezember finden. Vielleicht knacken wir bis dahin sogar die 500er-Marke - wir freuen uns jedenfalls!

JUTTA WILLE: Online ist es ein wenig schwierig, wenn man nicht gerade MUBI nutzt, aber es gibt doch einige Festivals oder Verleiher, die YouTube- oder Vimeo-Channels haben, die eine kuratierte Auswahl bieten. Ansonsten lautet meine Empfehlung schlicht, auf Festivals zu gehen.

JANA CERNIK: Und es könnte sicherlich nicht schaden, wenn die Leute ihre Lieblingskinos überzeugen würden, Kurzfilme zu zeigen!