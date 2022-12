Einschaltquoten: Mehr als neun Mio. Zuschauer begleiten Argentinien ins WM-Finale

Mit 9,14 Mio. Zuschauern (MA: 31 Prozent) war die Übertragung des WM-Halbfinales zwischen Argentinien und Kroatien (3:0) im Ersten gestern das mit Abstand meist gesehene Programm des Tages. Das ZDF wiederholte gestern Abend den von Network Movie produzierten Krimizweiteiler Die verschwundene Familie". Die beiden hintereinander ausgestrahlten Teile blieben zwar deutlich hinter den Werten ihrer Erstausstrahlung im Januar 2018 von jeweils knapp sieben Mio. Zuschauern, schlugen sich aber mit 4,05 Mio. Zuschauern (MA: 13,5 Prozent) bzw. 3,54 Mio. Zuschauern (MA: 20,9 Prozent) doch recht wacker.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Fußballübertragung im Ersten einen Marktanteil von 37,3 Prozent, für die beiden Teile des ZDF-Krimis standen vier und 4,5 Prozent zu Buche.

Reichweitenstärkstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" (420.000 Zuschauer / MA: sechs Prozent). Die Wiederholung des RTL-Thrillers Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See" kam auf 400.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, verzeichnete aber aufgrund der längeren Laufzeit mit 6,2 Prozent einen höheren Marktanteil als das Vox-Format.

Ein Marktanteil von 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stand für die ProSieben-Show "Darüber staunt die Welt - Die peinlichsten Pannen zum Fremdschämen" zu Buche. Sat1 kam mit seinen Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A" auf 3,9 und 4,4 Prozent. 4,1 Prozent standen für die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zu Buche, 3,2 Prozent für den Kinoklassiker Schlaflos in Seattle" bei Kabel eins.