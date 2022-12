Euro Cine Expo ergänzt Rahmenprogramm des Filmfest München

2022 fand die Filmtechnikmesse Euro Cine Expo an zwei Tagen im Juli erstmals in München statt. Im Rahmen einer jetzt geschlossenen Kooperation mit dem Filmfest München wird sie im kommenden Jahr Teil von dessen Rahmenprogramm sein.

Die Filmtechnikmesse Euro Cine Expo, die bei ihrer ersten Ausgabe in München Anfang Juli dieses Jahres an zwei Tagen mehr als 100 Aussteller und knapp 2.000 Besucher aus aller Welt verzeichnete, kooperiert bei ihrer von 30. Juni bis 1. Juli 2023 stattfindenden Ausgabe mit dem Filmfest München.

Wie das Filmfest München, das von 23. Juni bis 1. Juli 2023 terminiert ist, heute mitteilt, sei es auf Initiative der Film Commission des FFF Bayern zu dieser Partnerschaft gekommen. Ziel der Zusammenarbeit, mit der das Filmfest München sein Rahmenprogramm nach eigenen Angaben "um eine neue wichtige Zielgruppe erweitern will" sei es, "beide Veranstaltungen eng zu verflechten, um nationalen und internationalen Branchenbesucher:innen ein thematisch reiches Programm mit Schwerpunkten im Bereich Filmpolitik, Marktaktivitäten und Einblicke in die neuesten technischen Entwicklungen bieten zu können", heißt es in der Mitteilung des Filmfest München.

Um den Besuch beider Veranstaltungen zu ermöglichen, soll ein Shuttle-Service zwischen dem Amerikahaus am Münchner Karolinenplatz, das erneut als Festivalzentrum des Filmfest München fungieren wird, und dem Motorworld-Gelände in Freimann, wo die Euro Cine Expo stattfinden wird, angeboten werden. Neben einem umfangreichen Seminarangebot präsentiert die Filmtechnikbranche dort den Fachbesuchern ihre Produkte.

Claire Saunders, Event Director der Euro Cine Expo, sagt über die neue Partnerschaft: "Die Kollaboration zwischen Euro Cine Expo, Filmfest München und der Film Commission des FFF Bayern wird die wertvolle Synergie zwischen unseren Institutionen aufrechterhalten und intensivieren. Wir freuen uns auf eine Partnerschaft, in der wir uns gegenseitig unterstützen mit dem Ziel, das Profil der europäischen und globalen Film- und Fernsehindustrie zu stärken."

Thorsten Grieser, Kaufmännischer Leiter des Filmfest München, betont: "Das Filmfest München ist nicht nur Deutschlands größtes Sommerfilmfestival, sondern Ende Juni von jeher auch ein wichtiger zentraler Treffpunkt für die nationale und internationale Filmbranche. Gemeinsam mit dem FFF Bayern und der Euro Cine Expo, die am 30. Juni ihre Tore öffnen wird, können wir ein spannendes und noch breiter aufgestelltes B2B-Angebot und weitere internationale Vernetzungsmöglichkeiten schaffen."

FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzt: "München ist seit über 100 Jahren ein Filmtechnik-Standort von Weltrang. Kein Wunder, dass die Euro Cine Expo seit vergangenem Jahr hier stattfindet und sich mehr als 100 internationale Aussteller und Brands auf der Messe präsentieren. Die Film Commission wird hier ebenfalls mit einem Stand den Filmstandort Bayern vorstellen. Die Synergien zwischen Filmfest München, Film Commission Bayern und Euro Cine Expo werden der Filmindustrie in Bayern weitere Power geben. Liebe zum Film, Höchstleistungen in Technik und Lust auf Vernetzung - diese Kombination gibt es nur in Bayern."