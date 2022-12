DAS TV-JAHR 2022: Reformen und Rochaden

Das weltweite Krisenjahr 2022 war im deutschen Fernsehmarkt von aberwitzig vielen Personalwechseln geprägt, von "Vorstandsverwahrlosung" beim rbb, aber auch von aufbegehrenden Autorinnen und der Frage, ob die Fiction weiterhin boomt.

OJE, RBB! OJE, ARD!

Vermutlich führt die ehemalige rbb-Intendantin Patricia Schlesinger die Liste der 2022 meist genannten Namen im Medien-Journalismus mit großem Vorsprung an. Sie hat mit Worten und Taten viel dazu beigetragen, dass die ewigen Schlechtmacher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ihn am liebsten abschaffen würden, noch vehementer auf die Barrikaden gehen und ihre Stimmen noch lauter erheben. Bei vielen Befürwortern und Unterstützerinnen ist ein Urvertrauen verloren gegangen. Schlesingers in einem Interview mit "Der Zeit" geäußerter Satz, "Ich habe über die Außenwirkung meines Handelns zu wenig nachgedacht", spricht Bände. Aber auch die "Innenwirkung" war massiv. Die abgehobene und später abgesetzte Intendantin hat nicht bemerkt, wie weit sie sich von der Basis des eigenen Senders entfernt hat, bei dem jetzt kein Stein mehr auf dem andern steht und dem die neue Intendantin Katrin Vernau einen massiven Sparkurs verordnet hat, um die Versäumnisse der Ära Schlesinger zu kompensieren. Der Finanzplan weist 41 Mio. Euro aus, die es in den kommenden beiden Jahren einzusparen gilt.

Schlesingers Fehlverhalten - von Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme bis zu einem nach außen nicht zu vermittelnden Bonussystem für Führungskräfte reichen die Vorwürfe - strahlt auch weit in die ARD hinein, zumal sie dort den Vorsitz inne hatte. WDR-Oberhaupt Tom Buhrow sprang interimistisch in die Presche und sorgte mit seiner "als Privatmann" gehaltenen Grundsatzrede zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Aufsehen und stieß damit gleichermaßen auf Zustimmung und Ablehnung. Dass er ein Nebeneinander von Erstem und Zweitem als Hauptprogramm in Frage stellte, statt mit Verve dafür einzutreten, sorgte beispielsweise für große Irritation. ZDF-Intendant Norbert Himmler blieb eine Replik nicht schuldig: "Zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt gehört bisher auch der publizistische Wettbewerb zwischen ZDF und ARD", hielt er bei seinem ersten großen Presseauftritt im neuen Amt fest, bei dem er sich "offen und bereit" für die grundsätzliche Zukunftsdebatte gab. Wie man beim ZDF der unmittelbaren Zukunft begegnen möchte, machte Himmler auch gleich deutlich: 100 Millionen Euro jährlich werden im Etat umgeschichtet und in Programm für die jüngeren Zielgruppen investiert.

Die Causa Schlesinger hat für viel Polemik gesorgt, auch dafür dass berechtigte Diskussionen um Amtsmissbrauch nicht mehr von Diskussionen um Programminhalte getrennt werden und Pauschalurteile über die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch leichtfertiger als bisher schon gefällt werden. Sie scheint aber auch zu bewirken, dass die richtigen Lehren in Fragen von Transparenz und Kontrolle gezogen werden. Insbesondere für die ARD ist es essentiell auf breiter Ebene Vertrauen zurückzugewinnen. Starke Zeichen - Stichwort Ruhegeld - zu setzen, wäre wichtig. Das Ruder übernimmt im kommenden Jahr SWR-Intendant Kai Gniffke, ihm nimmt man den schon häufiger demonstrierten Reformwillen ab.

DREHWURM-GEFAHR

Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist, heißt es in Giuseppe Tomasi di Lampedusas italienischem Literaturklassiker "Der Leopard". Das Personalkarussell drehte sich auch 2022 wieder schwindelig schnell an der Spitze der wichtigsten deutschen Medienunternehmen. Wobei Rainer Beaujean das Unternehmen ProSiebenSat1 nach Max Conze als Vorstandssprecher und Finanzvorstand wieder in ruhigere Fahrwasser gebracht hatte. Nachdem er dann aber in diesem Jahr als CEO agierte, die im Weltklima schlechter werdenden Bilanzen rechtfertigen musste und sich stetig gegen den Einfluss von Berlusconis Media for Europe wehrte, war im Oktober Schluss. Der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Wiele, der vom italienischen Großaktionär fast nicht entlastet worden wäre, zog bei Beaujean die Reißleine. Seit 1. November ist der gebürtige Niederländer Bert Habets neuer CEO, der deutlich mehr Erfahrungen als Medienmanager mitbringt als seine beiden Vorgänger. Im Fokus steht allerdings erst einmal, wie er es mit den Italienern hält. Beim großen Kölner Konkurrenten räumte Bertelsmann- und RTL-Group-CEO Thomas Rabe auf. Sowohl Stephan Schäfer als Co-CEO als auch Henning Tewes als CCO sind ihre Rollen bei RTL Deutschland los. Hintergründe dürften die für Rabe zu langsam gehenden Synergien zwischen Gruner+Jahr und RTL Deutschland sowie die RTL+-App sein, die wohl in ihrer Multifunktion aus Magazinen, Musik und Serien technisch nicht so umzusetzen ist, wie ursprünglich einmal angedacht. Als neuen starken Mann installierte Rabe im November den Journalismus-Chef Stephan Schmitter als Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland.

Zwei andere große Personalien in Deutschland waren Hannes Heyelmann als neuer EVP & General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Warner Bros. Discovery, der damit Sylvia Rothblum beerbt, die wiederum nach 21 Jahren das Unternehmen verlässt. Bei Prime Video setzt man nach dem überraschenden Abschied von Kaspar Pflüger wieder auf Christoph Schneider als Country Director Prime Video DACH mit jetzt weitreichenderen Befugnissen wie zum Beispiel auch das transaktionale Digitalgeschäft oder die AvoD-Plattform Freevee. Jetzt schon der wahrscheinlich vielversprechendste Neuzugang aus dem eigenen Haus für 2023: Die ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda, die Nadine Bilke 2022 beerbte, welche wiederum jetzt ZDF-Programmdirektorin ist.

MEHR GEHÖR

Einen großen Auftritt hatten in diesem Jahr die Autorinnen Annette Hess und Kristin Derfler, die eine Studie über die Geschlechterverteilung in den Bereichen Drehbuch, Creation und Showrun bei deutschen Serien in Auftrag gaben und selbst finanzierten. Das Ergebnis bestätigte eine gewaltigen Gender-Gap, gegen den die von ihnen begründete Initiative "Pussiwritas" vorgehen will. Wie wichtig der weibliche Blick, die weibliche Perspektive im fiktionalen Erzählen sind, wurde sehr praxisnah an vielen Diskussionen auf der diesjährigen Televisionale in Baden-Baden deutlich. Aber Autorinnen und Autoren geht es auch ganz grundsätzlich um noch mehr Gehör. Als Konsequenz daraus machen Kontrakt 18 und der VDD fortan gemeinsame Sache.

QUO VADIS, FICTION?

Auch 2022 war ein starkes Jahr für die deutsche Fiction, qualitativ kaum dem hervorragenden Jahrgang 2021 nachstehend. Experimente im Großen, wie Souls", "Strafe" oder Das Begräbnis" und im Kleinen, wie "Die Discounter", Wrong - unzensiert" oder Becoming Charlie" sorgten ebenso für Aufsehen, wie Serien wie "Der Pass 2", Euer Ehren", die vierte Staffel von Babylon Berlin" oder zum Jahresende "Neuland", die internationale Standards in Look und Storytelling gleichermaßen und recht locker erfüllen. Einzelstücke wie "Die Wannseekonferenz", Vier" oder Die Bürgermeisterin" setzten gesellschaftliche Statements ohne filmische Qualität einzubüßen. Doch wie geht es weiter, wenn vor allem die ARD und ihre Anstalten von der Sparkeule getroffen werden? Wenn die Zukunft von Sky Deutschland ungewiss ist? Und wie steht es nach all den Personalrochaden um die Ambitionen von RTL Deutschland? Weiten Paramount+, Disney+ oder Apple ihr Engagement aus? Im Dezember 2023 wissen wir mehr.

Frank Heine/Michael Müller