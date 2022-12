Netflix-Wochencharts: "Wednesday" knackt die Milliarde

Das Serien-Phänomen "Wednesday" befindet sich in seiner dritten Woche auf Netflix. Weltweit kamen weitere 269,67 Millionen Stunden hinzu. Damit steht die Addams-Family-Serie mit Jenna Ortega in der Hauptrolle jetzt bei 1,022 Milliarden Stunden. Bislang schafften nur "Squid Game" (1,650 Milliarden Stunden) und die vierte Staffel von "Stranger Things" (1,352 Milliarden Stunden) den Sprung über diese magische Grenze im ersten Monat. Wobei "Stranger Things" mit der Aufsplittung der Staffel quasi zweimal einen ersten Monat auswertete. "Wednesday" hat jetzt schon umgerechnet 150 Millionen Netflix-Haushalte erreicht, wenn man die 1,022 Milliarden Stunden durch die Staffellänge von 6,8 Stunden teilt.

- ALLTIME-SERIEN-HITLISTE -

1. Squid Game Staffel 1 - 1,650 Milliarden Stunden

2. Stranger Things Staffel 4 - 1,352 Milliarden (in zwei Hälften)

3. Wednesday Staffel 1 - 1,022 Milliarden NEU

4. Dahmer Staffel 1 - 856 Millionen

5. Haus des Geldes Staffel 5 - 792 Millionen (in zwei Hälften)

Angesichts der Zahlen der dritten Woche und dem zu erwartenden Rückgang in der vierten Woche ist nicht davon auszugehen, dass "Wednesday" noch vor die gesamte "Stranger Things"-Staffel kommen wird. Aber wie zum Beispiel der Vergleichswert der ersten Hälfte der vierten Staffel "Stranger Things" mit 159 Millionen Stunden in der dritten Woche zeigt, ist "Wednesday" mit seinen 269 Millionen Stunden der viel stärkere Performer. Die Serie hat nur keine weiteren Episoden, die dann nochmal einen Monat lang ausgewertet werden. Der Vergleich ist also nicht ganz fair.

- BESTE DRITTE WOCHE (SERIEN) -

1. Squid Game Staffel 1 - 571,76 Mio. Stunden

2. Wednesday Staffel 1 - 269,67 Mio. NEU

3. Dahmer - 205,33 Mio.

4. Stranger Things Staffel 4.1 - 159,24 Mio.

5. Inventing Anna - 130,80 Mio.

6. Maid - 129,28 Mio.

7. Bridgerton Staffel 2 - 115,75 Mio.

8. All of Us Are Dead Staffel 1 - 113,24 Mio.

9. Café con aroma de mujer Staffel 1 - 98,85 Mio.

10. The Witcher Staffel 2 - 94,27 Mio.

Dann lohnt auch ein Blick auf die restlichen Plätze hinter "Wednesday" in den aktuellen Serien-Wochencharts: Auf Platz zwei folgt der Schlagzeilen machende Neustart "Harry & Meghan" mit 81,55 Millionen Stunden, was für eine Doku-Miniserie, die nach und nach ihre Episoden veröffentlicht und die schmutzige Wäsche der britischen Königsfamilie wäscht, beeindruckend ist. Platz drei der englischsprachigen Charts geht an "Immer für dich da" Staffel zwei (50,35 Millionen Stunden). Und die deutsche Serie "1899" befindet sich in ihrer vierten Woche immer noch weltweit auf Platz vier, zeigt eine solide Konstanz mit weiteren 27,53 Millionen Stunden und steht jetzt insgesamt bei 239,31 Millionen Stunden und auf Platz zwölf der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien des Jahres. Jetzt ist es an dem Streamingdienst, eine Entscheidung über eine potenzielle Staffelverlängerung zu fällen.

Bei den Filmen stiehlt derweil der norwegische Monsterfilm "Troll" allen Hollywoodfilmen die Show. In seiner zweiten Woche holen die Norweger weitere 52,27 Millionen Stunden und dürfen sich jetzt offiziell erfolgreichster nicht-englischsprachiger Netflix-Film aller Zeiten nennen. Das ging sehr schnell. "Troll" hat jetzt schon 128,13 Millionen Stunden eingesammelt und damit den deutschen Vampir-Thriller "Blood Red Sky" (110,52 Millionen Stunden) entthront.

Bei den englischsprachigen Filmen führt "Lady Chatterley's Lover" mit 29,03 Millionen Stunden die weltweiten Charts an - noch vor dem Neustart "Guillermo del Toro's Pinocchio", der auf 28,08 Millionen Stunden kommt. In Deutschland ist das Bild ebenso klar: "Troll" bei den Filmen auf Platz eins. Hier kommt der neue "Pinocchio" gar erst auf Platz acht. Bei den Serien schauen die Deutschen am meisten: "Wednesday", "Harry & Meghan", die vierte Staffel von "S.W.A.T." und Firefly Lane" sowie "1899".