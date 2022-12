Leonie Benesch ist der deutsche Shooting Star 2023

Die European Film Promotion hat die zehn Teilnehmer am Shooting-Stars-Programm während der Berlinale im kommenden Februar bekannt gegeben.

Die zehn europäischen Nachwuchstalente, die von 17. bis 20. Februar 2023 im Rahmen der Berlinale am Shooting-Stars-Programm der European Film Promotion teilnehmen werden, stehen fest.

Ausgewählt wurden die acht Frauen und zwei Männer einer Pressemitteilung zufolge aus den 27 Einreichungen durch eine internationale Jury, bestehend aus dem polnischen Regisseur Jan Komasa, der niederländischen Casterin Rebecca van Unen, der norwegischen Produzentin Maria Ekerhovd, dem britischen Filmjournalisten Leo Barraclough und der ehemaligen Shooting-Star-Teilnehmerin aus Spanien, Veronica Echegui.

Aus Deutschland nimmt Leonie Benesch an dem Shooting-Stars-Programm teil. Die 31-Jährige feierte ihren Durchbruch in Michael Hanekes Das weiße Band"; eine Rolle, für die sie mit dem American Young Artist Award und dem Bunte New Faces Award ausgezeichnet worden war. 2018 brachte ihr ihre Rolle in Babylon Berlin" den Deutschen Schauspielpreis ein. Im Kino war Leonie Benesch zuletzt im Herbst 2020 in Vadim Perelmans "Persischstunden" zu sehen gewesen. Im kommenden Frühjahr startet die ZDF-Eventserie "Der Schwarm" nach dem gleichnamigen Bestseller von Frank Schätzing, in der Benesch ebenfalls eine Rolle übernommen hat.

Die weiteren Teilnehmer an dem viertägigen Networkingprogramm Shooting Stars sind Joely Mbundu (Belgien), Alina Tomnikov (Finnland), Thorvaldur Kristjansson (Island), Benedetta Porcaroli (Italien), Yannick Jozefzoon (Niederlande), Kristine Kujath Thorp (Norwegen), Judith State (Rumänien), Gizem Erdogan (Schweden) und Kayije Kagame (Schweiz).

Tina Hajon, Programmdirektorin der Shooting Stars, sagt zur aktuellen Auswahl: "Wir sind den nationalen Förder- und Filmeinrichtungen, die uns die Gelegenheit gegeben haben, aufstrebende Talente aus ihren Länder kennenzulernen, und der Jury, die sich der Herausforderung gestellt hat, aus einer so starken Gruppe von Nominierten die zehn Besten herauszusuchen, sehr dankbar. Wir sind sehr erfreut, ihre Auswahl an European Shooting Stars 2023, die sich durch eine große Verschiedenheit in Alter, Erfahrung und kulturellem Hintergrund unterscheidet, aber durch die Repräsentation außergewöhnlicher Schauspieltalente geeint ist, präsentieren zu können. Sie sind alle wahrlich bereit, international entdeckt zu werden."