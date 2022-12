KINOCHARTS GROSSBRITANNIEN: "Matilda" schafft das Triple

An einem Wochenende, an dem kein Neustart den Sprung in die Top 20 der britischen Kinocharts schaffte, belegte "Roald Dahls Matilda - Das Musical" zum dritten Mal in Folge Platz eins.

Roald Dahls Matilda - Das Musical" belegte am vergangenen Wochenende mit einem Einspiel von umgerechnet 2,44 Mio. Euro - das sind nur knapp 17 Prozent weniger als in der Vorwoche - zum dritten Mal in Folge Platz eins der britischen Kinocharts und steht jetzt insgesamt bei 12,53 Mio. Euro.

Platz zwei ging wie in der Vorwoche an Black Panther: Wakanda Forever" (WE: 922.000 Euro; gesamt: 35,38 Mio. Euro), gefolgt von Violent Night" (WE: 660.000 Euro; gesamt: 2,26 Mio. Euro), Strange World" (355.000 Euro; gesamt: 2,07 Mio. Euro) und The Menu" (220.000 Euro; gesamt: 3,45 Mio. Euro), die ihre Vorwochenplatzierungen in Ermangelung zugkräftiger Neustarts ebenfalls halten konnten.

Maria Schraders She Said" rutschte auf Platz zwölf mit einem Einspiel von 94.000 Euro (gesamt: 1,36 Mio. Euro) aus der Top Ten der britischen Kinocharts.

Einziger Neustart in den Top 25 war am vergangenen Wochenende Agnieszka Smoczynskas Drama The Silent Twins" (38.000 Euro) auf Platz 23.

Die Top 15 der britischen Kinocharts