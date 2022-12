Dänemark legt bei SVoD-Abos zu

Laut Mediavision liegt die Zahl der SVoD-Abonnements in Dänemark bei nunmehr über vier Mio.

In einer Analyse des dänischen SVoD-Marktes gehen die Stockholmer Marktforscher von Mediavision davon aus, dass in den letzten zwölf Monaten mehr als eine halbe Mio. bezahlte Streaming-Video-Abonnements hinzugekommen sind. Demnach liegt die Zahl der Abonnements jetzt bei über vier Mio.. Im Durchschnitt zahle ein dänischer Haushalt mit Subscription Streaming für 2,5 Streaming-Dienste. Laut Mediavision sei dieses Niveau im Vergleich zum letzten Herbst nahezu unverändert.

Die größten Bezahldienste in Dänemark seien Netflix, TV2 Play und Viaplay. Dabei verzeichnete HBO Max jedoch das stärkste Wachstum, was allerdings auch mit der Umstellung von HBO Nordic auf Max in 2021 zu tun habe.