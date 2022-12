KINOCHARTS ÖSTERREICH: "Black Panther 2" nur noch knapp vorn

Während "Black Panther: Wakanda Forever" in den vergangenen Wochen souveräner Spitzenreiter der österreichischen Kinocharts war, hatte das Sequel am vergangenen Wochenende nur mehr gut 8.000 Euro Vorsprung vor dem neu gestarteten "Räuber Hotzenplotz".

Mit einem Einspiel von 115.000 Euro konnte Black Panther: Wakanda Forever" Platz eins der österreichischen Kinocharts am vergangenen Wochenende erneut verteidigen und schraubte sein Gesamteinspiel damit auf 2,26 Mio. Euro. Der Vorsprung des Spitzenreiters der vergangenen Wochen war allerdings so gering wie nie zuvor: Auf Platz zwei folgt mit Michael Krummenachers "Der Räuber Hotzenplotz" (107.000 Euro; inkl. Previews: 171.000 Euro) der erfolgreichste Neustart des Wochenendes mit lediglich rund 8.000 Euro Einspiel weniger als die Nummer eins.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch Tommy Wirkolas Actionkomödie Violent Night" (81.000 Euro; gesamt: 243.000 Euro), Don Halls Animationsspaß Strange World" (53.000 Euro; gesamt: 258.000 Euro) und Andrea Eckerboms Kinderfilm Ein Weihnachtsfest für Teddy" (42.000 Euro; gesamt: 195.000 Euro).

Ein weiterer Neustart, Maria Schraders She Said" (29.000 Euro; inkl. Previews: 43.000 Euro), schaffte auf Platz sieben am vergangenen Wochenende den Sprung in die Top Ten der österreichischen Kinocharts.

Die ebenfalls neu gestarteten Terrifier 2" (19.000 Euro; inkl. Previews: 30.000 Euro) und "Cakallarla Dans 6" (15.000 Euro; inkl. Previews: 22.000 Euro) verfehlten die Top Ten auf den Plätzen elf und zwölf hingegen knapp.