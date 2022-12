Solothurner Filmtage veröffentlichen Programm für 58. Ausgabe

Das Programm für die 58. Solothurner Filmtage (18. bis 25. Januar) steht. Es ist die erste Runde unter der künstlerischen Leitung von Niccolò Castelli. Von 642 eingereichten Filmen schafften es 217 in die Auswahl. Um den mit 60.000 Schweizer Franken dotierten "Prix de Soleure" konkurrieren fünf Dokumentarfilme und zwei Spielfilme: "Big Little Women" von Nadia Fares, "The Curse" von Maria Sigrist und Bedi Satindar Singh, "The DNA of Dignity" von Jan Baumgartner, "The Land Within" von Fisnik Maxville, "Trained to See - Three Women and the War" von Luzia Schmid und "Until Branches Bend" von Jarvis Sophie. Außerdem konkurriert auch der Eröffnungsfilm mit um den "Prix de Soleure", "This Kind of Hope" von Pawel Siczek.

Im Wettbewerb für Erstlingswerke, bei dem der Filmpreis "Opera Prima" (Preisgeld: 20.000 Schweizer Franken) verliehen wird, werden vier Spiel- und drei Dokumentarfilme präsentiert. Vier Spiel- und vier Dokumentarfilme werden im mit 20.000 Schweizer Franken ausgestatteten "Prix Du Public" gezeigt, bei dem das Publikum die Jury ist. In dieser Reihe erlebn "I Giacometti", "Amine - Held auf Bewährung", die schwarze Komödie "Vous n'êtes pas Ivan Gallatin" oder "The Mies van der Rohes" über den weltberühmten Architekten und die Rolle seiner Frau und Töchter ihre Weltpremiere.

Über das Programm der anstehenden Edition sagt Castelli: "Besonders auffallend in diesem Jahr sind die hohe Anzahl Spielfilme, Filme über starke Frauenfiguren und insbesondere auch Filme mit mutigen und unkonventionellen Erzählweisen."

Herzstück der Solothurner Filmtage ist das Schweizer Filmschaffen, das in der Sektion "Panorama" zusammengefasst wird. Innerhalb dieser Reihe, unter der Rubrik "Upcoming, wird auch dem jungen Schweizer Filmschaffen und neuen Talenten eine Bühne gegeben. Neu eingeführt hat Castelli die morgendliche Gesprächsrunde "Fare Cinema", bei der über spezielle Aspekte des Filmemachens gesprochen wird wie über Einsatz von Licht bei Filmen, Intimität vor der Kamera, Filme in Kriegszeiten oder über die Generation Diaspora.

Weitere Informationen unter www.solothurnerfilmtage.ch