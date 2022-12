Kinocharts Deutschland KW 49 online

Am vergangenen Wochenende gab es nach Umsatz und nach Besuchern jeweils eine andere Nummer eins. Alle Zahlen des Kinowochenendes in Deutschland lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Michael Krummenachers Otfried Preußler-Neuverfilmung "Der Räuber Hotzenplotz" war an seinem Startwochenende mit 92.000 Besuchern (692.000 Euro / inkl. Previews: 123.000 Besucher; 916.000 Euro) der besucherstärkste Film in den deutschen Kinos. Umsatzstärkster Titel war hingegen erneut Black Panther: Wakanda Forever" (813.000 Euro; 72.000 Besucher), der insgesamt bei 15,39 Mio. Euro und 1,33 Mio. Besuchern steht. Platz drei der deutschen Kinocharts belegte am vergangenen Wochenende Karoline Herfurths Komödie Einfach mal was Schönes" (45.000 Besucher; 435.000 Euro / gesamt: 462.000 Besucher; 4,3 Mio. Euro), gefolgt von einem weiteren Neustart, Terrifier 2" (37.900 Besucher; 402.000 Euro). Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell durch Violent Night" (WE: 37.400 Besucher; 369.000 Euro / gesamt: 96.000 Besucher; 946.000 Euro).

Mit Maria Schraders erster Regiearbeit für ein Hollywoodstudio, She said" (26.000 Besucher; 261.000 Euro / inkl. Previews: 36.000 Besucher; 319.000 Euro) auf der Acht gelang einem dritten Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts.

Insgesamt wurden am Wochenende vor dem Start von "Avatar: Way of Water" in den deutschen Kinos etwas mehr als 600.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 5,68 Mio. Euro.

