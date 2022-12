Neue RTL-Fiction-Flut 2023: "Dünentod", "Sonderlage" & "Auris"

Der Sender RTL hat für das neue Jahr diverse Fiction-Termine bekannt gegeben. Darunter sind auch die neuen deutschen Crime-Formate "Dünentod", "Sonderlage" und "Auris". Den Auftakt gibt allerdings "Alarm für Cobra 11" in Spielfilmlänge von action concept ab dem 10. Januar dienstags zur Primetime als Free-TV-Premiere, nachdem die drei neuen Teile bereits bei RTL+ zu sehen waren und sind.

Ab dem 14. Februar startet dann die neue Krimi-Reihe "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" mit Hendrik Duryn ("Der Lehrer") durch und geht in Konkurrenz zu den diversen ähnlich klingenden Reihen der Öffentlich-Rechtlichen. Duryn spielt den Mordermittler Tjark Wolf, der an der Seite von Pia-Micaela Barucki ("Der König von Palma"), welche die Polizistin Femke Folkmer spielt, eine Serie düsterer Mordfälle an der Nordseeküste aufklären soll. MadeFor produzierte die Filme nach den Romanvorlagen von Sven Koch. Der zweite Teil läuft eine Woche später auch zur Primetime.

"Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" ist eine neue Produktion von ConradFilm und Bavaria Fiction, inspiriert von wahren Begebenheiten und noch nicht genau im ersten Quartal terminiert. Das Format legt den Fokus auf die Polizeiarbeit, wenn Ausnahmesituationen wie Anschläge, Geiselnahmen oder Entführungen eine intensive Zusammenarbeit von unterschiedlichen Experten und Kommandos mit einer dramatischen Entscheidungsdichte erfordern. Henny Reents verkörpert Kriminaldirektorin Verena Klausen, die als Leiterin der Sonderlage diese Gefahrensituationen unter hohem Zeitdruck, enormem Kräfteaufwand und einer Flut von Informationen abwenden muss. Ihre Mission: Menschenleben retten.

Thriller-Fans können sich wiederum im ersten Quartal auch auf die Free-TV-Ausstrahlung von "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes" freuen. Beide RTL+-Originals basieren auf den Buchvorlagen des Bestsellerautors Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek und erzählen eine Geschichte rund um forensische Phonetik. Im Auftrag von RTL wurden die "Auris"-Bücher von Ziegler Film verfilmt.